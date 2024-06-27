陳蔓菲PO文「約克夏該處死」！夏克立不滿怒提告、檢方今依法起訴
去年間，藝人夏克立與黃嘉千鬧婚變，目前官司尚在審理中，事件發生後，《戲說台灣》女演員陳蔓菲怒批夏克立「加拿大約克夏該處死」等，遭夏克立提告妨害名譽與恐嚇等罪嫌，27日，台北地檢署偵結，認為陳蔓菲之言詞已達貶損名譽，依公然侮辱罪起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，夏克立與黃嘉千傳出婚變後，許多藝人朋友紛紛出言發聲，包括力挺黃嘉千的郎祖筠、竇智孔等，其中，演員陳蔓菲於臉書粉專上，PO出「一看就知道是廢物的爛人」、「被人養的狗」，以及「那隻加拿大約克夏該處死」等字眼，遭夏克立提告。
案經台北地檢署調查偵結，認為陳蔓菲的發文，具有貶抑性、輕蔑性，已損害夏克立之名譽，因此依公然侮辱罪嫌起訴陳蔓菲。至於陳蔓菲提及之「揍老婆」等文字，考量到夏克立曾被加拿大檢察署依攻擊罪、使人窒息之攻擊罪起訴，並核發禁止接觸令，屬於公眾人物可受公評的事項，因此未起訴恐嚇或妨害秩序罪。
※【NOWnews 今日新聞
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