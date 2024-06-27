網紅主委「志淵」被逮！今遭檢警搜索、住處疑似抄出毒品

陳蔓菲PO文「約克夏該處死」！夏克立不滿怒提告、檢方今依法起訴

▲女演員陳蔓菲怒批夏克立「加拿大約克夏該處死」，遭提告妨害名譽與恐嚇等罪嫌，27日台北地檢署偵結，依公然侮辱罪起訴陳蔓菲。（圖／NOWnews資料照）
▲女演員陳蔓菲怒批夏克立「加拿大約克夏該處死」，遭提告妨害名譽與恐嚇等罪嫌，27日台北地檢署偵結，依公然侮辱罪起訴陳蔓菲。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

去年間，藝人夏克立與黃嘉千鬧婚變，目前官司尚在審理中，事件發生後，《戲說台灣》女演員陳蔓菲怒批夏克立「加拿大約克夏該處死」等，遭夏克立提告妨害名譽與恐嚇等罪嫌，27日，台北地檢署偵結，認為陳蔓菲之言詞已達貶損名譽，依公然侮辱罪起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，夏克立與黃嘉千傳出婚變後，許多藝人朋友紛紛出言發聲，包括力挺黃嘉千的郎祖筠、竇智孔等，其中，演員陳蔓菲於臉書粉專上，PO出「一看就知道是廢物的爛人」、「被人養的狗」，以及「那隻加拿大約克夏該處死」等字眼，遭夏克立提告。

案經台北地檢署調查偵結，認為陳蔓菲的發文，具有貶抑性、輕蔑性，已損害夏克立之名譽，因此依公然侮辱罪嫌起訴陳蔓菲。至於陳蔓菲提及之「揍老婆」等文字，考量到夏克立曾被加拿大檢察署依攻擊罪、使人窒息之攻擊罪起訴，並核發禁止接觸令，屬於公眾人物可受公評的事項，因此未起訴恐嚇或妨害秩序罪。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

中捷砍人案！他稱被導師批「沒用」黑化變魔鬼：想讓全國看到自己

台北三寶嬤鬼切2車道、摔車氣問「誰撞我」！藍衣阿伯火爆開嗆了

台版《黑暗榮耀》？女不滿國中遭霸凌暴打老同學　法院判決出爐

「阿彌陀佛姐」車禍！遭20歲男騎士追撞慘摔、左手骨折多處擦傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生