裁陸委會改外交部中國司？林佳龍呵呵：中國願意我也是很願意
外交部長林佳龍今（27）日被藍委質詢問到，他是否認同總統賴清德「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張？林佳龍肯定說是。藍委進一步問林佳龍，既然如此要不要建議賴清德裁掉陸委會、改成外交部中國司？林佳龍則表示，「他（中國）如果願意跟外交部交往，我也是很願意啊！可是他今天不跟我交往。」
記者林詠青／台北報導
外交部長林佳龍今天赴立院外交及國防委員會備質詢，國民黨立委黃仁質詢時，質疑總統賴清德就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩國論，並批評賴政府在國會改革議題上都說要依據憲法，但是在國家主權上卻一點都不尊重中華民國憲法。
黃仁進一步表示，既然林佳龍部長認同賴總統的主張，那是否會建議裁掉陸委會，把它併入外交部、設立中國司？林佳龍則回應，「外交部就代表國家主權，但因兩岸關係很特殊，所以我們有設立大陸事務委會處理，最主要是，我們某種程度是承認他（中國）啦！是他沒有承認我們。」林佳龍並說明，這些更動涉及憲改層次，「可能要朝野、協調、溝通、對話」。
黃仁批評，兩岸現在一直沒有談判空間，所以他才要問賴政府，陸委會還有沒有必要性？林佳龍則笑答：「我跟委員講！因為我們承認他、他不承認我們啊！他如果願意跟外交部交往，我也是很願意啊！可是他今天不跟我交往。」黃仁最後強調，台灣一直不承認跟對岸之間的關係，才是兩岸急凍的關鍵。