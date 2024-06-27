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NBA選秀／國王選進Devin Carter　爸爸曾是「戰神」Iverson搭檔

▲沙加緬度國王在首輪第13順位挑中來自普羅維登斯大學的Devin Carter。（圖／美聯社／達志影像）
▲沙加緬度國王在首輪第13順位挑中來自普羅維登斯大學的Devin Carter。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024NBA選秀會，沙加緬度國王在首輪第13順位挑中來自普羅維登斯大學的Devin Carter，Carter大學一開始就讀南卡羅萊納州大學，大二轉學至普羅維登斯大學，大學4年Carter場均繳出14.1分、5.9籃板、2.7助攻，Devin Carter的爸爸Anthony Carter也曾是一名NBA球員，在效力丹佛金塊期間，曾和「戰神」Allen Iverson成為後場搭檔。

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Devin Carter身高189公分臂展206公分，Devin Carter在聯合試訓最高縱跳（Max Vertical Leap）中達到 42寸，和火箭探花Reed Sheppard並列第一，3/4場衝刺速度達到2.87秒，打破NBA聯合試訓紀錄，上賽季代表普羅維登斯大學出賽，繳出場均19.7分、8.7籃板、3.6助攻，三分球命中率高達37.7%，賽季結束後獲選Big East賽區最佳球員並入選年度第一隊。

Carter爸爸曾和「戰神」當隊友

身高不到190的Carter，靠著驚人的臂展讓他在防守端也展現出一定的威脅性，缺點是場均2.2次的失誤，進入NBA後身高將成為Carter的劣勢。

Devin Carter的爸爸Anthony Carter生涯曾輾轉多支NBA球隊，在效力丹佛金塊期間，Anthony Carter曾和Allen Iverson成為金塊的後場組合，退役之後Anthony Carter成為教練，目前在灰熊擔任助理教練。

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