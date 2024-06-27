俞大㵢遭爆濫用公帑是內鬥？媒體人揪這關鍵：明顯就是要換掉他
有週刊報導，駐美代表俞大㵢上任半年，光是官邸就花了800萬元，甚至申請購買要價370萬元的凱迪拉克館長座車，俞的妻子還把外交官當下人使喚，而俞最新回應則已否認相關指控。對此，資深媒體人黃揚明揪出關鍵，認為這很明顯是內鬥，目的就是要把俞大㵢換掉。
政治中心／綜合報導
接任副總統蕭美琴出任駐美代表的俞大㵢，遭媒體爆料亂花公帑，上任半年就花了800萬元公費，包括新台幣96萬元的手工沙發，25萬元的床2張、13萬元的藍牙喇叭2個以及一次買2台11萬元的咖啡機，甚至還曾申請購買370萬元凱迪拉克座車，最後因使館車輛2年多才剛換，還不到8年使用期限，被外交部會計部門擋下。不過據外交部去年決算記載，12月28日的支出傳票顯示，駐美國增購雙橡園咖啡機1台、館長職務宿舍電視機1台及館、宿舍藍芽音響各1台，折合台幣約3萬6000，金額和週刊報導有出入。
對此，黃揚明26日在節目《大新聞大爆卦》表示，外交官在海外所有花費都可以說是公務支出，可是數字兜不攏，顯示此事是內鬥；且關鍵在於公文，《鏡週刊》在報導中附上的照片是公文的函稿，都還沒有發出去，而公文只有內部的人會有，「很明顯就是內鬥，要把俞大㵢換掉。」