韓國YTR家中身亡！「被老公逼拍多人片」細節曝 靠成人平台賺錢
南韓Youtuber韓善月（한선월）近日被發現在家中身亡，享年32歲，消息傳開後震驚各界，粉絲們也都不敢相信她已經離世。後來網路上也傳出韓善月被老公逼著拍色片賺錢，才會走上絕路，引起議論。對於韓善月身亡的真正原因，網路上眾說紛紜，而南韓SBS的節目《讓人好奇的故事Y》也決定對此案展開訪問，吸引大批網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據韓媒《NEWS 1》報導，南韓警方在25日透露，一名李姓女子在仁川的家中身亡，現場並無外力介入，警方排除他殺的可能。後來，有網友發現該死者的名字為「李海倫（이해른）」，正是韓善月的本名。
韓善月生前曾擔任過賽車模特兒，她在車展上爆紅後，轉戰Youtube圈，也積極經營Instagram等社群，累積了高達5萬多人的訂閱數。據了解，她近年來化名「韓善月」、「清月」朝成人平台發展，拍攝各種情色影片來獲得流量並賺錢。
粉絲們得知韓善月的死訊後，紛紛在網路上討論並質疑她是被老公逼著拍攝「多人性交」、「獎勵流浪漢」等情色影片，承受不住種種壓力才會走上絕路。針對此案，節目《讓人好奇的故事Y》的製作單位也正積極搜集相關資訊要製作特輯，採訪熟悉李海倫的人以及李海倫身邊的人，粉絲們都相當期待節目可以將真相曝光。
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