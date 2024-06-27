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快去刷存摺！「勞保年金給付」今日入帳　勞保局預計85萬人受惠

▲勞保局自5躍起調整8個年度勞工請領勞保年金給付，調幅最高7.59%，今日已入帳，預計有85萬勞工受惠。（圖／勞保局官網）
▲勞保局自5躍起調整8個年度勞工請領勞保年金給付，調幅最高7.59%，今日已入帳，預計有85萬勞工受惠。（圖／勞保局官網）

記者魏妤庭／台北報導

勞保局自5月起調整8個年度勞工請領勞保年金給付，調幅最高7.59%，原本預計6月底到帳，但因入帳日29、30日正好適逢六、日，因此調整提前到今（27）日入帳，預計將有85萬勞工受惠。

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配合消費者物價指數成長，勞動部於4月底公告調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，包含98年、99年、102年到104年、108年到110年等8個年度，調幅從5.51%到7.59%間，其中，98年、99年、102年到104年過去已分別依照規定調整過年金給付金額，這次為重新起算消費者物價指數累計成長率後再次調整。

勞保局表示，此次調整預估有85萬餘人受惠，金額雖5月起調整，但到6月底才會入帳，就可以看到調整後的金額。入帳核發時會分成2筆金額，1筆是原領取金額，另1筆是依照CPI累計成長率調整增加金額，帳戶存摺摘要會顯示「物價調整」，但7月之後的入帳金額就會恢復成1筆加總後金額。

此外，勞保局表示，100年、101年、105年到107年、111年、112年請領勞工保險年金給付者，及111年、112年請領勞工職業災害保險年金給付者，則因消費者物價指數累計成長率未達標準，而未在此波調整年金給付金額的範圍。

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