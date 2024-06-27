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限5天！7-11、全家熱瘋了　一堆冰棒可樂半價：冰棒、牛乳都13元

▲超商本周優惠出爐，高溫熱到爆炸，7-11、全家、萊爾富紛紛祭出「冰棒、冰淇淋、可樂、汽水」買一送一等優惠。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠出爐，高溫熱到爆炸，7-11、全家、萊爾富紛紛祭出「冰棒、冰淇淋、可樂、汽水」買一送一等優惠。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11上周「超值五六日」暫停一次後，本周「雙倍華麗」回歸，不只DM滿滿兩大張，還集結一堆冰棒、冷飲買一送一、買二送二，平均特價來看，韓國熊津冰棒18元、可口可樂435ml瓶裝15元、農心海鮮烏龍麵25元，另有4款現煮飲品、LOTTE爽冰淇淋都是買二送一，相當於6.7折。

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▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
此外，折扣幅度殺至半價還有其他9款商品，換算平均特價，泰國MIX脆脆條20元、紅豆牛奶冰棒13元、白蘭小倉蘭洗衣精1.6公斤75元。

▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是6月26日至6月30日，本周DM共16款商品，共7款達半價幅度，亮點包括農心香辣雞肉辛拉麵30元、光泉牛乳13元、雞蛋豆奶10元、好來全亮白牙膏60元、李施德霖綠茶漱口水70元。

▲全家會員優惠是6月26日至6月30日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是6月26日至6月30日。（圖／業者提供）
「全家康康5」在夏天回歸，每周五六日5樣好康商品，6月28日至6月30日限時三天，FMC鹼性離子水15元、UCC無糖咖啡15元、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕20元、杜老爺甜筒23元。

▲「全家康康5」自6月28日至6月30日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自6月28日至6月30日限時三天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市6月26日至6月30日推出「限時殺5日」優惠活動，本周共9款商品促銷，其中就多達4款都是半價好康，像是激浪汽水500ml瓶裝18元、偉特糖20元、農心辛拉麵25元，而三立風味薄燒原價59元、特價25元，約4.2折比買一送一還便宜。

▲萊爾富6月26日至6月30日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
▲萊爾富6月26日至6月30日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
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