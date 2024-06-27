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周杰倫大巨蛋辦演唱會有機會？蔣萬安神回覆唱「這首歌」

▲台北市長蔣萬安在台北市政府接見北市田徑小將。（圖／北市府提供）
▲台北市長蔣萬安在台北市政府接見北市田徑小將。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

周杰倫日前喊話8月已經空下來，就等大巨蛋的回覆，但是大巨蛋能不能辦演唱會卻仍卡在「建築技術規則127條規定」。北市議會昨日臨時大會通過國民黨團提案，要市府發函詢問內政部，期盼加速替大巨蛋解套。內政部昨日晚間以新聞稿回覆，立場從未改變。面對內政部釋出正面回應，台北市長蔣萬安今（27）日表示，接下來還是會先依議會決議向內政部正式發函，希望能克服各項限制舉辦演唱會。至於大巨蛋演唱會的第一首歌會是什麼？蔣萬安則大唱周杰倫的《告白氣球》，暗示藝人周杰倫大巨蛋演唱會確實有機會。

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蔣萬安今日上午在台北市政府接見北市田徑小將，會前被問到8月周杰倫開唱是否來得及？蔣萬安表示，昨天議會通過決議，就會遵照議會決議進行，就會即刻發文詢問內政部，關於台北大巨蛋是否適用「建築技術規則127條」，而內政部之前也有表達與106年函示立場一致，就會遵照議會決議辦理。

媒體問會不會覺得中央、地方覺得在互踢皮球？蔣萬安回應說，他們會儘量保持溝通，就是努力朝向市民期待，接下會盡量克服過去加註在大巨蛋上面的限制，儘快舉辦演唱會在內的各項活動，當然也會確保各項消防安全的問題。

至於內政部以正面態度，用新聞稿回應立場不變，蔣萬安說，北市府還是要先依照議會決議的程序先發文詢問，並依照原本規定進行各項程序檢查，希望盡快克服各項限制舉辦演唱會。

針對社民黨台北市議員苗博雅認為，蔣萬安要議員提案解決大巨蛋問題，是「不沾鍋」的行為？蔣萬安表示，其實就是一直非常努力朝向市民期待，讓大巨蛋朝向可以舉辦非體育賽事的大型活動，包含演唱會，這是絕大部分市民都很期待看到的事，「我們就是不斷努力，一關關克服各項限制跟困難，以最快速度盡快朝向舉辦演唱會努力。」

媒體追問，被罵「不沾鍋」會不會覺得被罵很委屈？蔣萬安稱「不會」，「也很謝謝周杰倫表達希望能來大巨蛋演唱，我們非常歡迎所有希望在大巨蛋辦演唱會的歌手、朋友，若能夠順利的舉行，我們也很期待。」

媒體又問，大巨蛋一直漏水，第一首歌是不是要唱《聽見下雨的聲音》？蔣萬安笑說，「不會！第一首歌是親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易」，大唱周杰倫的《告白氣球》後便步入活動會場。


 

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