周杰倫大巨蛋辦演唱會有機會？蔣萬安神回覆唱「這首歌」

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媒體問會不會覺得中央、地方覺得在互踢皮球？蔣萬安回應說，他們會儘量保持溝通，就是努力朝向市民期待，接下會盡量克服過去加註在大巨蛋上面的限制，儘快舉辦演唱會在內的各項活動，當然也會確保各項消防安全的問題。
至於內政部以正面態度，用新聞稿回應立場不變，蔣萬安說，北市府還是要先依照議會決議的程序先發文詢問，並依照原本規定進行各項程序檢查，希望盡快克服各項限制舉辦演唱會。
針對社民黨台北市議員苗博雅認為，蔣萬安要議員提案解決大巨蛋問題，是「不沾鍋」的行為？蔣萬安表示，其實就是一直非常努力朝向市民期待，讓大巨蛋朝向可以舉辦非體育賽事的大型活動，包含演唱會，這是絕大部分市民都很期待看到的事，「我們就是不斷努力，一關關克服各項限制跟困難，以最快速度盡快朝向舉辦演唱會努力。」
媒體追問，被罵「不沾鍋」會不會覺得被罵很委屈？蔣萬安稱「不會」，「也很謝謝周杰倫表達希望能來大巨蛋演唱，我們非常歡迎所有希望在大巨蛋辦演唱會的歌手、朋友，若能夠順利的舉行，我們也很期待。」
媒體又問，大巨蛋一直漏水，第一首歌是不是要唱《聽見下雨的聲音》？蔣萬安笑說，「不會！第一首歌是親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易」，大唱周杰倫的《告白氣球》後便步入活動會場。