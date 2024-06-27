獨家／啦啦隊女孩被嫌老「滿30歲強退？」 律師警示年齡歧視違法
啦啦隊女孩紅翻天，獨特的台式應援讓人印象深刻，不少啦啦隊女神包括峮峮、林襄、藍藍、一粒等受到關注，不過有網友狠酸「啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳」，還有人提出說超過30歲就要強制退團。《NOWnews今日新聞》請教李明諭律師，他指出根據就業服務法第5條，不能有年齡歧視否則是違法。
記者林奕如／台北報導
李明諭律師表示，根據「就業服務法第5條」，「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」若違反規定，可處新臺幣30萬元以上至150萬元以下罰鍰。甚至公布姓名或名稱，負責人姓名，若屆期不改善，應按次處罰。
然而有四種情況例外，像是要徵童星、或職務有要求必須累積到一定年資、以及特定職務如保全、職業駕駛有基本的執照年齡限制，或促進中高齡就業也不是歧視年輕人，這些都不算就業歧視。
就有網友先前整理出「樂天女孩」團員年齡，條列出來超過30歲的成員，包括38歲的凱莉絲、37歲巫苡萱、36歲岱縈、35歲的慧慧（Vivian）與筠熹，34歲的曲羿（曲曲），以及32歲的孟潔等，驚呼「啦啦隊也高齡化！」還有人狠酸「樂天女孩要變成樂天阿姨團了」，此言論逐漸發燒。
隸屬樂天桃猿、網紅「反骨男孩」成員之一琳妲（林羿禎）在YouTube頻道更新影片，訪問多位被點名的啦啦隊女孩看法，35歲的筠熹直率認了：「我們是老。」但她強調：「我們沒有被老擊敗！」而32歲短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，針對年齡問題，她也直接反擊網友留言，「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」