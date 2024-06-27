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低軌衛星與蘋果新機備貨效應發威　華通股價衝上80元、挑戰前高

▲PCB大廠華通今 （27）日股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元。（圖／NOWnews資料照）
▲PCB大廠華通今 （27）日股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

PCB大廠華通受惠於低軌衛星與蘋果新機步入備貨旺季，今 （27）日股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元，蓄勢再挑戰4月8日的83.5元波段新高。

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華通在先前股東會上，董事長江培琨表示，公司去年因應客戶需求在泰國建設新廠，目前進度十分順利，未來華通將利用全球HDI的領導地位，積極精進AI手機、折疊手機、AI PC/NB的開發。

華通泰國廠將於第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第四季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當的產區配置，充分發揮營運效益。

而在低軌衛星產品方面，華通目前在衛星板產量、產值也是世界第一，市場占有率非常高，除了現有客戶外，也開發了很多新的潛力客戶以獲得市場先機。在AI SERVER、SWITCH、光通訊（光模塊、CPO）等Data Center相關產品，則是華通目前極致力開發的產業領域，公司的技術製程都已經準備完成，現正積極接觸客戶，配合進行打樣、測試、認證等程序。

在車用電子部分，江培琨表示，公司著重在ADAS、自助駕駛輔助系統、高速中控電腦等高階HDI產品開發製造。

此外，HDI製程是華通的強項，未來這些產品都是要用到高階的HDI設計，華通會善用公司在HDI產業的技術領先地位，去拓展更廣闊的市場。

而華通5月營收達新台幣57.02億元，月減2.65%、年增20.39%，累計前5個月營收為271.17億元，年增18.65%。華通表示，5月營收較4月下滑，主要是中國的電子供應鏈面臨五一長假造成工作天數減少，並且客戶端已經於4月提前拉貨因應。

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