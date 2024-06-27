搶我女友？前任、現任1樓巧遇爆衝突 狠男怒持西瓜刀砍傷情敵
本月26日上午，新北新莊區某公寓發生砍人案，42歲的陳姓女子與46歲的男子分手後，和37歲的呂姓男子交往，徐男想要挽回前女友，卻意外撞見其現任男友呂男，徐男醋勁大發，竟持刀揮砍呂男，造成其左、右手掌受有約1到1.5公分的刀傷。徐男犯案後落跑，6小時後被警方逮捕到案，全案將依社維法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本案件為感情糾紛導致，陳女與徐男分手後、遂與呂男交往，徐男想要挽回因此前往陳女住處，卻在1樓觸碰見呂男，情敵相見分外眼紅，雙方爆發激烈口角，徐男一怒之下，竟持西瓜刀砍傷呂男，犯案後逃離現場。警消獲報到場，立即將呂男送往新泰醫院救治，所幸無生命危險，但左、右手掌受有約1到1.5公分的刀傷。
徐男犯案後6小時，於新北市樹林區被警方逮捕歸案，他落網後供稱，帶西瓜刀是為了防身。警方指出，倘被害人不提告傷害，將依社維法第87條送辦。警方也呼籲，遇有糾紛時應理性面對，倘有違法情事，警方絕對依法究辦。
※【NOWnews 今日新聞
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