孕婦傳染新冠插管送加護病房！台大婦科醫：傳染力仍高、快打疫苗
新冠肺炎疫情進入第6波流行期，上週新增817例確定病例，疾管署副署長曾淑慧預估，這波將提前在7月中旬進入高峰。台大婦產科醫師施景中在臉書上提到，有孕婦因感染新冠，病情急遽惡化，已經插管送ICU加護病房，提醒新冠病毒傳染力仍高，奉勸孕婦們趕快去打疫苗。
記者周淑萍/綜合報導
根據疾管署統計數字，國內上周（6/18～6/24）一口氣新增817例新冠肺炎中重症個案，增幅較前一周大幅增加3成，再創新高，死亡更是新增40例。疾管署副署長曾淑慧評估，7月中旬後疫情可能進入高峰，9月以後才下降。台灣進入新冠肺炎的流行期，不要輕忽新冠的感染力，高風險族群更應該小心。
台大婦產科醫師施景中在臉書上提到，昨（26）日去查房看病人，才聽病房的護理師說，上週有一位孕婦懷孕到中期，因為感染新冠肺炎，入院之後病情急遽惡化，插管送加護病房治療。施景中醫師提醒，雖然新冠病毒已經弱化，但是傳染力仍高，對於某些族群仍然可能產生重症，因此奉勸各位孕婦，還是趕快去打疫苗吧！
目前XBB疫苗對主流變異株仍有保護力，疾管署呼籲年滿6個月以上嬰幼兒就可以接種，其中，高風險族群感染後併發重症死亡風險高，更一定要接種疫苗，至於最新病毒株的新冠疫苗將在10月1日起開打，共採購550萬劑。