彰化男25刀殺芭樂公主！患糖尿病聲請停押 豬隊友1句話斷他後路
去年12月間，彰化溪州一名50歲的賴姓男子，因不滿47歲的「芭樂公主」鄭姓女友提分手，竟夥同張姓男子持2把西瓜刀，先用膠帶綑綁鄭女雙腳，狠砍鄭女25刀致死，全案列國民法官參審。近日，賴男因羈押期屆滿，他以罹患糖尿病需買要為由，請求具保停押，但其同夥張男於警訊時，供出賴男「殺人後要躲到梅山」，被法官認定有逃亡勾串之虞，因此駁回賴男聲請，並裁定延押2月，禁止接見通信。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，賴男在女友家的芭樂農園打工，月薪高達6萬元，但賴男卻有嗜賭惡習，前後賭輸掉35萬左右，鄭女被不斷要錢又遭家暴，只好無奈提分手，卻被賴男索要分手費30萬，鄭女先是與15萬元，卻又被賴男賭電玩輸光，之後賴男要錢遭拒，竟心生歹念，夥同張姓男子埋伏在芭樂園，用膠帶綑綁鄭女之後，持西瓜刀狠砍25刀殺死鄭女。
賴男犯案後落跑，最後在田中鎮中南路落網，被警方依殺人罪嫌移送，遭檢方聲押獲准。近日羈押期滿，賴男表示自己罹患第二型糖尿病，需自費購買胰島，也需要通知家屬用錢、治療需求，聲請具保停押、解除禁見。但賴男的同夥張男，於警訊中供出，賴說要逃往「梅山躲藏」，被法官認定有逃亡串供之虞，因此駁回聲請，裁定自2024年7月2日起，延長羈押2月，並禁止接見通信。
※【NOWnews 今日新聞
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