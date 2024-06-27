晴空匯火災殉職消防家屬批市府卸責！高虹安：內部檢討懲處無卸責
新竹市東區集合式住宅「晴空匯」，在上月26日深夜發生重大火警，造成2名消防員殉職。時代力量新竹市議員今（27）日舉行記者會，會中公布殉職消防員家屬的親筆信，呼籲新竹市政府不要再將殉職的原因推給基層消防員。對此，新竹市長高虹安表示，消防局與都發處就災調報告進行內部檢討懲處，絕沒有卸責包庇。
記者呂炯昌／台北報導
時代力量黨主席王婉諭、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊，今日於立院召開「晴空匯大火滿月 竹市府卸責怪基層」記者會，提出本次災害搶救過程中的眾多荒謬之處，呼籲新竹市政府不要再將殉職的原因推給基層消防員，應徹底檢討本身在消防安全管制、指揮戰術上的缺失，進行整體改善，並盡早公布行政調查報告，將真相還給家屬。
高虹安今日上午至民眾黨立院黨團拜會，與民眾黨立院黨團副總召黃珊珊、立委張啟楷討論「財政收支劃分法」並交流意見。會前媒體詢問時力舉行記者會，公布晴空匯殉職消防員家屬親筆信控訴市府卸責，高虹安回應說，就她所知沒有聽到這樣情況，目前所知的情況是事情發生一個月內，包含相關災調會報告，以及有相關移送給檢調，前幾天開過內部會議看過所有資料、現場鑑識的結果都還滿明確的，包括建商責任這塊，其實建商先前她們有請相關晴空匯的資料，但建商是拒絕提供，上週開始在政風處陪同下直接去現場採樣，希望能將防火填塞材料確認，所有證據都給移送給檢調，也在一個月內完成，
高虹安說，內部懲處部分，她也請消防局跟都發處就災調報告狀況進行內部檢討懲處，並沒有卸責、包庇、推卸給基層，現在還不知道他們記者會內容，了解之後再統一對外做回應。