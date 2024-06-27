屏東設廠？台積電：不排除可能性 但「目前並無具體計畫」
AI浪潮來襲，CoWoS先進封裝產能供不應求，昨（26）日傳出台積電打算到屏東蓋廠，而且已經開始找地。不過，台積電回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，但目前並無具體計畫。
記者許家禎／台北報導
輝達引爆AI浪潮，讓AI伺服器訂單爆量，台積電先進CoWoS封裝產能供不應求，需求一路旺到2026年底，法人指出台積電CoWoS產能將比2023年增加4倍以上。目前台積電包括CoWoS的先進封裝廠區包括新竹竹科、台南南科、桃園龍潭、台中中科、苗栗竹南、苗栗銅鑼、嘉義嘉科。
如今市場傳出台積電打算再到屏東屏科蓋先進封裝廠，而且已經開始找地。國科會昨日表示「沒聽說」，屏東縣府團隊則回應，尚未接獲訊息，不過會做好準備，爭取台積電青睞。外界認為屏東多河川，地下水豐沛，用水無虞，至於用電部分，有綠電發展，人才部份縣內也有屏科大與屏科實驗高級中等學校。
不過對此，台積電昨日晚間回應表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，但目前並無具體計畫。針對擴廠，台積電先前指出今年將會新建7座廠，包括台灣有3座晶圓廠及2座先進封裝廠，海外有2座晶圓廠。
而台積電嘉義科學園區的先進封裝廠日前挖到遺址，根據文資法規定，擬定搶救計畫，目前該廠先暫停施工，但南科管理局指出，會協助台積電，先行興建第2座先進封裝廠工程，預計不會有太大影響，台積電也回應將配合主管機關規定進行後續相關程序。