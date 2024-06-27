鴻海、太陽能、PCB股領攻　台股午盤跌幅收斂至86點

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股今日跌多漲少，權王台積電開盤下跌9元、來到951元，最低一度來到949元，不過隨後有買單湧入，午盤下跌5元或0.52%，來到955元；鴻海走升力道相對強勁，雖然開在盤下，不過隨後走高，午盤更是有買單挹注，最高來到214元，午盤上漲3元或1.43%，來到213元；聯發科則是下跌15元或1.07%、來到1390元。
此外，壓盤的還有AI概念股，類股指數午盤下跌1.2%，和碩下跌逾6%，精聯跌逾5%，勤誠、迎廣、永崴投控、銘異、昆盈、AMAX-KY也下跌逾2%。
不過還是有族群逆勢走高，首先是太陽能股，受惠輝達洽談購買綠電事宜，雲豹能源、泓德能源、森崴能源連日上攻，今日資金轉移至老牌太陽能族群，安集、達能、新晶投控、國碩盤中皆攻上漲停板，茂迪大漲逾8%。
熱度也有擴散到重電族群，正道上漲逾5%，大量上漲逾4%，亞力、均興-KY、正峰上漲逾3%。
此外，PCB族群也表現相對強勁，指標廠華通受惠於低軌衛星與蘋果新機步入備貨旺季，股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元，蓄勢再挑戰4月8日的83.5元波段新高，午盤則是上漲2.4元或3%，來到81.8元。也帶動族群個股上攻，銘旺科亮燈漲停來到32.2元，佳總上漲近8%，松上、晟楠、德宏上漲逾2%。