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遭馬文君質疑卡盧業中　林佳龍否認：韓國瑜最大咖的都沒卡了

▲外交部長林佳龍接受國民黨立委馬文君質詢時，否認有「卡盧」一事。（圖／國會頻道）
▲外交部長林佳龍接受國民黨立委馬文君質詢時，否認有「卡盧」一事。（圖／國會頻道）

記者林詠青／台北報導

立法院長韓國瑜提名的台灣民主基金會執行長人選盧業中人事案，日前在董事會上遭擱置，藍委馬文君今（27）日質疑是否刻意「卡盧」？外交部長林佳龍解釋，董事會只是認為需要多了解這個人選，希望韓國瑜能親自說明。他並強調，會尊重董事會決議，不會卡任何人，並笑說「我們韓院長都沒有人卡他了啦！這最大咖的！」

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國民黨立委馬文君今天在立院外交及國防委員會質詢時，提到台灣民主基金會執行長人事案，遭外界質疑有「卡盧」，她並不滿表示，如果在這種小地方都要變成政黨惡鬥，未來會重新審視外交部的預算，林佳龍則強調絕對沒有卡盧，只是上次董事會因董事長韓國瑜沒有出席，董事們希望能多了解執行長人選，因此擱置。馬文君則批評，「我們感受你就是卡！」

馬文君接著問，過去提名時都有要董事長說明嗎？林佳龍則回應，那時候提名應該都會有所說明。林佳龍表示，提名執行長要尊重董事會，希望透過溝通獲得董事們支持，「就像行政部門提名人選，也要經過立院程序」，林佳龍表示，總不能提名人跟被提名人都沒到，因此他作為代理主席，才會說交給下次韓國瑜主持的時候提名。

馬文君最後也再次問林佳龍，會不會支持韓國瑜提名的人選？會不會卡盧？林佳龍則笑說不會卡盧，「我們韓院長都沒有人卡他了啦！這最大咖的！」

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