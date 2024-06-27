外媒爆料印度廠拒絕聘用已婚女性 鴻海「5大聲明」嚴正否認
有外媒報導鴻海印度印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 更下令徹查此事。對此，鴻海今（27）日特別發出新聞稿以5大聲明嚴正否認，並強調目前廠區內女性員工中，有25%為已婚，也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統金屬飾品展現自我。
記者魏妤庭／台北報導
鴻海聲明指出，鴻海公司在永續營運過程中，最優先考量，是維護全球各地員工的福祉，雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況求職者。同時在招募過程中，也絕對不會容忍任何形式的歧視。當公司發現問題會採取行動提出改正措施，包含解除第三方人力招聘公司的合作關心。
同時，鴻海嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。強調鴻海是一個提供平等求職機會的企業，為合格求職者提供平等待遇，廣泛的工作職位及成就個人成長機會，以及具有吸引力的薪酬等。並與廠區當地主管機關合作，以確保所有招聘過程能夠符合當地標準，達到合法合規。
此外，鴻海表示，2022年啟動印度當地第三方人力公司盤查，發現4家代理發布的徵才廣告不符合標準，就立刻對外包人力公司採取糾正措施，並撤下超過20張不符標準的招募廣告。不僅如此，過去招聘的女性員工中，有25%為已婚女性，也歡迎已婚女性在工作中佩戴傳統金屬飾品展現自我。