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鴻海印度廠涉「不聘已婚女性」　當地人資坦言：公司高層口頭交代

▲《路透社》獨家披露，鴻海富士康（Foxconn）在印度招募過程涉及性別歧視。（圖／美聯社／達志影像）
▲《路透社》獨家披露，鴻海富士康（Foxconn）在印度招募過程涉及性別歧視。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

鴻海富士康（Foxconn）遭《路透社》獨家報導披露，在印度南部坦米爾那都省Tamil Nadu）的iPhone組裝工廠廠區在房招募人力時涉及性別歧視、拒絕僱用已婚婦女，消息傳出後，印度總理莫迪（Narendra Modi）於週四（26）更下達通知要求當地政府好好調查，並要求提交詳細報告。

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在這篇獨家報導當中，《路透社》指出富士康的人力資源單位，曾以口頭方式向當地招聘機構表示徵才僅限「18-28歲的未婚女性」，其中一名前人資主管透露，公司高層口頭交代背後有著「文化問題」與「社會壓力」，稱鴻海印度廠通常不會雇用已婚女性，因為認為女性員工「結婚後會有很多問題」，包含必須請假生孩子。

這個說法還獲得至少21人證實，其中包含多名替鴻海進行人力招募的印度公司人員與4名現任或前任鴻海人資高層，儘管這個不成文的規定有時寬鬆有時嚴格，但這些不願具名者皆表示，鴻海印度工廠不雇用已婚女性的原因確實是因懷孕、家庭責任與請假率相對高。

印度法律目前並未禁止公司將「婚姻狀況」列為招募條件，蘋果也禁止廠商有這類性別歧視做法，就連鴻海本身也有相關規定，報導更指出有高層曾交代招聘人力時不要明確提到這類規定，然而當地廠房不會招聘已婚婦女的行為，就連載人去廠區面試的司機都清楚。

有人資單位告訴《路透社》，鴻海在當地選擇「不雇用已婚女性」是因為印度教女性會以「佩戴金屬飾品」作為已婚的象徵，而公司希望廠區沒有其他金屬，避免對產品造成損傷；《路透社》調查則發現，這種歧視性招聘做法在2023年和2024年仍然存在。

印度聯邦政府的聲明指出，他們注意到媒體報導中關於已婚女性未被富士康錄用的問題，並要求坦米爾那都邦勞工委員會首長辦公室提交「事實報告」。

▲有外媒報導指出，iPhone主要製造商富士康正在積極擴展印度產能，避免業務上過度依賴中國。圖為印度的蘋果商店。（圖／美聯社／達志影像）
▲iPhone主要製造商富士康正在積極擴展印度產能，避免業務上過度依賴中國。圖為印度的蘋果商店。（圖／美聯社／達志影像）
鴻海回應　堅持歡迎已婚女性、並無歧視作法

對此，鴻海今（27）日特別發出新聞稿以5大聲明嚴正否認，並強調目前廠區內女性員工中，有25%為已婚，也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統金屬飾品展現自我。

鴻海聲明指出，鴻海公司在永續營運過程中，最優先考量，是維護全球各地員工的福祉，雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況求職者。同時在招募過程中，也絕對不會容忍任何形式的歧視。當公司發現問題會採取行動提出改正措施，包含解除第三方人力招聘公司的合作關心。

同時，鴻海嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。強調鴻海是一個提供平等求職機會的企業，為合格求職者提供平等待遇，廣泛的工作職位及成就個人成長機會，以及具有吸引力的薪酬等。並與廠區當地主管機關合作，以確保所有招聘過程能夠符合當地標準，達到合法合規。

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