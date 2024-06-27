鴻海印度廠涉「不聘已婚女性」　當地人資坦言：公司高層口頭交代

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這個說法還獲得至少21人證實，其中包含多名替鴻海進行人力招募的印度公司人員與4名現任或前任鴻海人資高層，儘管這個不成文的規定有時寬鬆有時嚴格，但這些不願具名者皆表示，鴻海印度工廠不雇用已婚女性的原因確實是因懷孕、家庭責任與請假率相對高。
印度法律目前並未禁止公司將「婚姻狀況」列為招募條件，蘋果也禁止廠商有這類性別歧視做法，就連鴻海本身也有相關規定，報導更指出有高層曾交代招聘人力時不要明確提到這類規定，然而當地廠房不會招聘已婚婦女的行為，就連載人去廠區面試的司機都清楚。
有人資單位告訴《路透社》，鴻海在當地選擇「不雇用已婚女性」是因為印度教女性會以「佩戴金屬飾品」作為已婚的象徵，而公司希望廠區沒有其他金屬，避免對產品造成損傷；《路透社》調查則發現，這種歧視性招聘做法在2023年和2024年仍然存在。
印度聯邦政府的聲明指出，他們注意到媒體報導中關於已婚女性未被富士康錄用的問題，並要求坦米爾那都邦勞工委員會首長辦公室提交「事實報告」。
鴻海回應 堅持歡迎已婚女性、並無歧視作法
對此，鴻海今（27）日特別發出新聞稿以5大聲明嚴正否認，並強調目前廠區內女性員工中，有25%為已婚，也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統金屬飾品展現自我。
鴻海聲明指出，鴻海公司在永續營運過程中，最優先考量，是維護全球各地員工的福祉，雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況求職者。同時在招募過程中，也絕對不會容忍任何形式的歧視。當公司發現問題會採取行動提出改正措施，包含解除第三方人力招聘公司的合作關心。
同時，鴻海嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。強調鴻海是一個提供平等求職機會的企業，為合格求職者提供平等待遇，廣泛的工作職位及成就個人成長機會，以及具有吸引力的薪酬等。並與廠區當地主管機關合作，以確保所有招聘過程能夠符合當地標準，達到合法合規。