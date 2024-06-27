快訊／壽司郎確定要告！「守宮放醬油盤」元智女大生遭提民事訴訟
台灣壽司郎硬起來！確定要告元智大學女學生，上週20日該學生將寵物「守宮」帶進壽司郎用餐，竟將守宮放在一桌壽司中間的醬油盤裡，還拍攝照片並上傳網路，畫面廣傳掀起軒然大波，不少民眾撻伐、引發食安疑慮。今（27）日台灣壽司郎發表最新聲明，稱該消費者已向業者致歉，然而該行為有錯，仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性。
記者蕭涵云/綜合報導
6月20日有正義網友在Dcard論壇上發文，稱在IG上看到知名元智大學女學生不但將寵物守宮帶到壽司郎用餐，還將守宮放在店家提供的醬油盤上，並拍照發PO限動喊「壽司胖胖包」。直言「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」並指控當事女學生於事件曝光後，只鎖帳號、改名字，似乎不打算道歉想低調度過風波。
論壇上的網友傻眼怒轟「可愛但根本放錯地方，這很不衛生」、「跟什麼動物無關，單純飼主素質差，可惜爬蟲要背這種臭名了，希望店家走法律途徑」。畫面廣傳後也掀起軒然大波，不少民眾撻伐、引發食安疑慮。
台灣壽司郎也第一時間透過律師嚴正聲明：「該消費者之行為，已經引發餐飲衛生之疑慮，並且造成本公司聲譽受損。目前台灣壽司郎所有分店已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞，並且已經掌握該名消費者的相關資訊，就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬將採取法律行動追究責任。」
事件經《NOWnews今日新聞》報導，讀者們見狀紛紛吶喊「好噁心」、「不知道是去污染哪家店」，不少人都力挺店家「要告就真的告，不要和解，一和解大家就覺得你玩假的」、「支持。告到底！」
而台灣壽司郎今中午發表最新聲明：「有關日前有消費者私自將其所飼養之寵物帶至餐廳內，並有不當之用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。該消費者已經向本公司致歉。然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者諒解及配合，望此次事件能圓滿落幕」。台灣壽司郎謝謝大家關心，並表示在未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力。