全面清查濫用新青安！卓榮泰：絕不坐視破壞房市交易秩序亂象
為協助青年人購屋問題，政府推出新青安政策，並提出加碼優惠，包括貸款額度調高至千萬、利息補貼更優惠、貸款年限延長至40年與寬限期達5年，未料卻成為房市炒作的助燃劑。行政院會今（27）日通過將「限貸一次」，院長卓榮泰要求相關部會強化稽查，杜絕不符自住的情況，絕不會坐視破壞房市交易秩序，讓政府有限財政資源，每塊錢都用在刀口上。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰表示，為協助無自有住宅家庭購屋安居，財政部辦理青安貸款，截至5月底累計40萬戶，成效良好，因應全球通膨、房價上揚與升息趨勢 ，去年8月起推動新青安經濟方案，已核貸5萬7980戶。
卓榮泰說，為減輕應購屋者貸款負擔，少數民眾誤認、誤用新青安良意，透過人頭戶申貸或有轉租等情事，要求財政部嚴加督導徹底落實，防範投資客炒房與人頭戶機制規範，務必強化貸前審核、貸後管理，且增訂每人限貸一次規定。
卓榮泰說，裁示財政部協同內政部透過資料比對強化稽查，必須杜絕不符自住的情況，讓政府有限財政資源，每塊錢都用在刀口上，強調政府推動居住正義、打擊炒房與照顧年輕人方向不變，絕不坐視破壞房市交易秩序亂象，請內政部與地方通力合作。
卓榮泰表示，房市亂象包括利用新青安貸款、誇大不實推銷 、刻意團購情況都將徹底清查，不符規定者就取消各項優惠措施，並追回補貼利息，促進整體房市健全發展。