女童確診合併黴漿菌、尿有異味　罹罕見「犬巴斯德菌」

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烏日林新醫院過敏免疫科主任暨小兒科賴永清醫師分析指出，彭小妹的尿液混濁有異味，檢驗出亞硝酸鹽陽性代表有泌尿道感染，結晶體有三磷酸鹽及細菌，顯示出有泌尿道感染，隨後尿液培養3日發現感染「犬巴斯德菌」。
由於彭小妹的媽媽也有氣喘發作，也接受尿液檢查，同樣培養出犬巴斯德菌，醫師一問才發現這對母女近期都有犬隻接觸史。感染犬巴斯德菌高危險群多為免疫功能低下者，雖然彭小妹與媽媽並無免疫功能不全，屬於機會感染，感染犬巴斯德菌同時會有泌尿道感染，常見有發燒、頻尿、排尿灼熱、排尿疼痛等症狀，如果都沒有接受治療，恐會引起腎盂腎炎，最嚴重會導致敗血症及死亡。
犬巴斯德菌為人畜共通傳染的病原體，主要寄生在貓狗禽類、嚙齒動物的口腔齒齦部、鼻咽呼吸道及腸胃道，臨床上較少發現傳播給人類，但人類會感染通常是因為被動物抓傷、咬傷或親密接觸，引起傷口或軟組織感染。
賴永清表示，台灣邁向少子化與高齡化的社會趨勢，飼養寵物的風氣也日漸提升，相對動物病原性傳染給人類的機率也大幅提升，他建議，如果是免疫力不全者要特別小心，如兒童、糖尿病肝硬化、慢性肺炎或腎臟疾病等族群，避免跟寵物過度接觸及養成良好的衛生習慣，若是出現在不明原因的感染，人畜共通傳染病應當加以考慮。