新竹「晴空匯」大火2勇消殉職！家屬控新竹市府未認真檢討疏失
新竹市東區集合式住宅「晴空匯」，在上月26日深夜發生重大火警，造成2名消防員殉職。時代力量黨主席王婉諭、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊，今（27）日於立院召開「晴空匯大火滿月 竹市府卸責怪基層」記者會，會中公布殉職消防員家屬的親筆信，家屬質疑新竹市消防局將殉職的原因推給基層，要求該負責任的人負責。
記者呂炯昌／台北報導
新竹市蔡惠婷議員表示，殉職消防員李詠真太太信中一一點名新竹市市長高虹安、新竹市消防局局長李世恭，與當日現場指揮官葉耿男大隊長，質疑他們並未認真檢討市府「在這事件中的各項疏失、各項無能」，並控訴他們「不願承認自己有錯，一直把過錯往外推。」家屬在文末也強調「今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。」，顯見市府至今作為讓家屬相當不滿，期盼她先生的殉職能換來市府消防局徹底改革，別讓悲劇再次發生。
王婉諭指出，不管是市長或消防局長，都將責任推給因急於進入火場救人而意外喪生的消防人員，卻完全忽略指揮作戰的疏失及管制混亂的問題。王婉諭更指出，在6月4日的記者會上，消防局長直接向消防員下達了封口令，要求他們在公開場合不得發言，以免影響撫恤金的發放。
以下為信件全文：
致全民眾、致新竹市市長、致新竹市消防局、致新竹市消防局局長、致葉耿男大隊長：5月27日我失去了我最愛的老公詠真，當事件發生時，我無法相信也不願接受，如今，我無奈地接受了詠真的離開。
然而，你們誰為這件事負責了，你們依然坐在高高在上的位置、依然過著你們的日常，而失去最愛的我們，依舊在哭泣、依舊無法相信。
你們真的有認真檢討你們整個消防隊在這事件中的各項疏失、各項無能？當你們的隊員就這樣子走了，你們真的有在認真檢討嗎？
詠真如此的相信新竹消防局，他在我們認識到結婚都信誓旦旦跟我說：新竹不會有事啦，別擔心。詠真如此的相信你們新竹消防局，結果走的卻是他，你們真的心安嗎？
你們不願承認自己有錯，你們一直把過錯往外推，我不會就這樣子結束的。今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。
詠真太太 113.6.26