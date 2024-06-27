柯文哲諷賴清德為希特勒 謝志偉驚：已不是精神是否正常問題了
總統賴清德日前完成簽署國會職權修法法案，並宣布聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲則影射賴清德像希特勒。對此，駐德大使謝志偉今（27）日在臉書發文指出，柯文哲把賴總統比擬為希特勒，令人覺得這已經不是「柯之精神是否正常」的問題了。
記者陳佩君／台北報導
謝志偉指出，談到希特勒，一般的標準認知是屠殺猶太人600萬；鐵蹄侵略歐洲各國，生靈塗炭，最後造成包括德國人在內總計至少5000萬的人喪生；黨國體制徹底侵蝕國家、社會，國家祕密警察、附隨組織橫行無忌，毀害民主體制。
謝志偉說，曾受極權統治近半世紀而今以自由民主為傲的台灣，目前正遭受獨裁專制的中國威脅，而國民黨還得到民衆黨之助，正在為其附隨組織翻案，「柯主席如果一定要比，好歹去比他所尊崇的毛席或當今的習主席，不是嗎？」
謝志偉強調，希特勒的罪行大到不能、不應拿來作為任何比擬的對象，因為所有比擬都可能造成弱化其罪行，結果是對尤其是600萬猶太人受難者及其家屬的二度傷害。
謝志偉說，國民黨不分區立委翁曉玲是德國慕尼黑大學法律博士，而慕尼黑正是希特勒起家厝所在，「作為慕尼黑大學的博士，翁大立委或有義務為柯主席上一課？」