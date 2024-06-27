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防人頭戶購屋炒房！行政院通過新青安「限貸一次」即起生效

▲行政院會今日通過新青安「限貸一次」規定即起生效，杜絕透過人頭買房情況，助長炒房。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.27）
▲行政院會今日通過新青安「限貸一次」規定即起生效，杜絕透過人頭買房情況，助長炒房。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.27）

記者陳威叡／台北報導

為協助青年人購屋問題，政府推出新青安政策，並提出加碼優惠，包括貸款額度調高至千萬、利息補貼更優惠、貸款年限延長至40年與寬限期達5年，未料卻成為房市炒作的助燃劑。對此行政院會今（27）日通過借款人限貸一次規定，即起生效。

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財政部指出，近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等未符購屋自住使用等疑義，財政部已督導公股銀行參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，全面檢視相關貸款管理機制，並應澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查。

財政部說明，包括有無第三人以同一帳戶轉入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息、貸後回查實價登入資料是否有與成交價不符、檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並進行新青安貸款案件與政府資料勾稽作業，倘確有未符規定，依安心成家政策目的，審酌個案情形處理，以落實政府照顧無自有住宅者安心成家的政策目的。

財政部指出，另避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，因此修正青安貸款原則，新增「2023年8月1日以後經銀行核貸本優惠貸款者，自2024年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」規定，另各行庫對於新貸戶也將徵提自住切結書，明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補補貼利息，並重新核定貸款條件等優化措施，以兼顧政府資源使用公平性及民眾需求衡平性。

財政部說明，青安貸款協助無自有住宅的家庭購屋，為立意良善之政策，新青安貸款實施截至今年5月底，累計已核貸5萬7980戶，未來將秉持安心成家政策目的持續推動，確保不影響購屋自住未轉租的借款人權益。另搭配相關貸款管理機制同步修正青安貸款原則等配套措施，賡續督導公股銀行積極落實執行，俾利確實符合推動安心成家政策的良善初衷，並透過政府相關部會通力合作，有效促進整體房市健全發展。

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