《浪姐》被質疑做票！歌迷失控狂吼 主持人還原真相：我也沒想到
大陸實境選秀節目《乘風2024》（又稱《浪姐》）接近尾聲，昨（26）日開啟「dance直播賽事」，舞蹈實力堅強的劉忻隊，以419票輸給了445票的陳麗君隊，但因主持人齊思鈞一時口誤，在票數公布前就將445票念出來，讓現場歌迷狂吼，「做票！做票！」而齊思鈞事後在微博解釋，是一時口誤，但沒想到這個口誤卻被他講中真正的票數。
記者李欣容／台北報導
《乘風2024》賽事逼近尾聲，在直播賽場中，現場被觀眾喊「做票」，起因是劉忻團419倒數第一，引發粉絲維權，還有粉絲質疑主持人是提前知道445票，且現場劉忻呼聲極高，不可能最後會輸掉比賽，明顯是節目組做票。
齊思鈞事後在微博寫下當晚直播賽事的過程，「我看有人說我嘴瓢445的時候，認為我之所以嘴瓢是因為節目組提前安排我記錯了，怎麼可能！我就是單純的腦子和嘴打架說混了，我也沒想到最後的票數能和我嘴瓢說的一樣，請注意我後面可完全沒看台本呀！咱們是有公證員的！人家可是認真的！」
不少粉絲都替齊思鈞說話，認為他只是主持人而已，就算節目組真的做票，也不關他的事，「幹嘛為難我小齊」、「有事去找節目組，優秀的主持人不多了」、「如果做票的話，他也沒這權利吧」。