韓國YTR家中身亡！「被老公逼拍多人片」細節曝　靠成人平台賺錢

《浪姐》被質疑做票！歌迷失控狂吼　主持人還原真相：我也沒想到

▲劉忻（左）在《浪姐》中呼聲極高，卻輸給陳麗君（右）隊伍，引來粉絲不滿。（圖／翻攝自微博）
▲劉忻（左）在《浪姐》中呼聲極高，卻輸給陳麗君（右）隊伍，引來粉絲不滿。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

大陸實境選秀節目《乘風2024》（又稱《浪姐》）接近尾聲，昨（26）日開啟「dance直播賽事」，舞蹈實力堅強的劉忻隊，以419票輸給了445票的陳麗君隊，但因主持人齊思鈞一時口誤，在票數公布前就將445票念出來，讓現場歌迷狂吼，「做票！做票！」而齊思鈞事後在微博解釋，是一時口誤，但沒想到這個口誤卻被他講中真正的票數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《乘風2024》賽事逼近尾聲，在直播賽場中，現場被觀眾喊「做票」，起因是劉忻團419倒數第一，引發粉絲維權，還有粉絲質疑主持人是提前知道445票，且現場劉忻呼聲極高，不可能最後會輸掉比賽，明顯是節目組做票。

▲主持人齊思鈞還原「做票真相」，解釋是自己口誤，並不是提前就知道票數。（圖／翻攝自微博）
▲主持人齊思鈞還原「做票真相」，解釋是自己口誤，並不是提前就知道票數。（圖／翻攝自微博）
齊思鈞事後在微博寫下當晚直播賽事的過程，「我看有人說我嘴瓢445的時候，認為我之所以嘴瓢是因為節目組提前安排我記錯了，怎麼可能！我就是單純的腦子和嘴打架說混了，我也沒想到最後的票數能和我嘴瓢說的一樣，請注意我後面可完全沒看台本呀！咱們是有公證員的！人家可是認真的！」

不少粉絲都替齊思鈞說話，認為他只是主持人而已，就算節目組真的做票，也不關他的事，「幹嘛為難我小齊」、「有事去找節目組，優秀的主持人不多了」、「如果做票的話，他也沒這權利吧」。

▲微博出現做票哏圖，劉忻（左）和陳麗君（右）捲入風波中。（圖／翻攝自微博）
▲微博出現做票哏圖，劉忻（左）和陳麗君（右）捲入風波中。（圖／翻攝自微博）

小嫻跌倒下巴重擊！「門牙凹進去」口內血痕曝光：整個人好暈

林襄結束和球星男友短命戀　單身沒人追認1關鍵：我個性有問題

《墨雨雲間》王星越秘戀耍大牌女星！于正怒：一起玩就是戀愛？

《墨雨雲間》吳謹言、王星越合體！和粉絲自拍「主動轉身」太寵了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生