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NBA選秀會／76人選Jared McCain！社群粉絲超多　靠業配賺3500萬

▲NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，費城76人在首輪第16順位選進來自杜克大學的後衛Jared McCain，他的個人社群粉絲人數眾多，合計共有超過380萬名粉絲。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，費城76人在首輪第16順位選進來自杜克大學的後衛Jared McCain，他的個人社群粉絲人數眾多，合計共有超過380萬名粉絲。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024NBA選秀會，費城76人在首輪第16順位選進杜克大學後衛Jared McCain，McCain在杜克大學場均繳出14.3分、5籃板、1.9助攻，在大一結束後選擇投入NBA選秀，也如願在首輪被76人選中，完成站上NBA舞台的夢想。而在場外McCain也是一名受矚目的球員，除了時常在社交平台發出自己跳舞的影片外，McCain還喜歡塗指甲油，他也被美國知名指甲油品牌邀請業配，根據外媒報導，McCain光靠指甲油業配，就賺進超過110萬美元（約新台幣3500萬元）。

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McCain社群粉絲超多　喜歡跳舞與塗指甲油
 
McCain目前在IG、X、Tik Tok3個社交平台上共計有超過380萬個粉絲，McCain時常發出自己跳舞的影片，由於舞蹈相當魔性，因此也讓他在網路上爆紅，此外他還喜歡塗指甲油，也讓指甲油品牌找他業配，對於自己塗指甲油的習慣，McCain說：「他可以讓我不去咬手指，每個人都應該要做好自我防護，雖然很多人不理解我塗指甲油的習慣，但我會繼續做我自己，想盡辦法讓我自己看起來好看。」
 
根據外媒報導，McCain和指甲油品牌的合作，讓他賺進約110萬美元（約新台幣3500萬元），在前進NBA前就賺進人生第一桶金，由於NCAA在3年前放使用個人名義、公眾形象和肖像權規定，讓學生運動員能夠與第三方簽下贊助合約，因此許多較有名氣的球員，都會和廠商簽下代言合約，讓自己的生活多一份保障，而此外協議內容還包括允許大學支付學生運動員薪水。
 
開放此協議後，受到衝擊的無疑是NBA發展聯盟，許多大學球員為了保障自己的生活水平，都會提前加入發展聯盟，在打球的同時確保自己有足夠的薪資維持生活。但NCAA開放大學支付薪水後，球員就有獎學金加上薪水，以及潛在的代言合約，三重保障下，加入發展聯盟的大學球員將逐漸減少。


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