美國總統大選辯論明登場！重點整理一次看　拜登川普各有關鍵功課

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2024年美國大選首場總統候選人電視辯論會將於美東時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）舉行，地點選在位於喬治亞州亞特蘭大CNN總部的攝影棚，CNN旗下多個電視頻道以及網路平台，包括CNN官網、CNN International、CNN Max等都將進行直播，同時也以公共服務為由，在保留CNN標誌的條件下，提供部份其他頻道同步直播。
辯論會基本規則
整場辯論會預計進行90分鐘，除非輪到候選人發言，否則麥克風將被靜音。講台僅限紙、筆和一瓶水，不得攜帶預先準備好的筆記或道具。通過拋硬幣決定講台位置和結語發言的順序，拜登贏得拋硬幣，選擇站在右邊講台，川普則獲得在辯論會上發表最終結語的機會。
現場沒有觀眾，兩人也不會進行開場陳詞。辯論會直接由提問開始，每位候選人都有兩分鐘的時間回答，接下來是一分鐘的反駁和對反駁的回應，以及主持人酌情決定的額外時間。辯論會途中將插入兩段廣告，但是廣告期間拜登與川普不得與幕僚團隊討論。
辯論將由兩位CNN記者塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）共同主持，主持人的麥克風不會被靜音，因此理論上主持人能夠及時打斷拜登或川普的發言，且CNN也已經表示，主持人將使用一切可以使用的手段，來控制時間與確保辯論文明進行。
下次辯論會時間
下一場辯論會將於9月10日由美國廣播公司（ABC）主辦，由於雙方均已表明不會參加美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）舉辦的辯論，因此6月27日與9月10日這兩場，很可能就是拜登與川普在這次大選中僅有的兩場辯論。
另外，今年夏天雙方陣營應該還會舉行副總統候選人辯論，但目前尚未敲定正式日期，川普也還沒有公布副總統人選。
辯論會前民調結果
《美聯社》與芝加哥大學全國民意調查中心（NORC）26日發布民調結果，約有6成美國民眾表示將會關注這場辯論，55％的民主黨人認為辯論對拜登非常重要，51％的共和黨人也認為辯論對川普非常重要，不過，也有6成美國民眾表示不歡迎拜登也不歡迎川普入主白宮。
若交叉比較兩黨對各自候選人的支持，約60％的共和黨人對於川普獲得提名感到滿意，而僅有42％的民主黨人對於拜登獲得提名感到滿意。約90％的共和黨人對拜登持負面看法，同樣有約90％的民主黨人對川普持負面看法。
辯論會主要觀戰重點
國內政策方面，預計墮胎與移民將成為關注焦點，對美國經濟與海外戰事包括俄烏戰爭與以巴戰爭的立場，拜登與川普兩人也存在明顯分歧，將在辯論會上直接交鋒。
官司纏身的川普成為史上第一位被判重罪的美國前總統，這可能會是拜登攻擊的重點，相對地，拜登兒子杭特因槍枝問題被判刑，也可能成為川普抨擊的箭靶。
《美聯社》分析，拜登在辯論中最關鍵的功課是表現出自己身體與精神上能夠勝任美國總統的職位，若發生失言結巴或恍神等失誤，肯定會被外界與高齡問題連結，對健康狀況已經飽受質疑的拜登來說，將無法承受這樣的打擊。而川普在辯論中最關鍵的功課是拿出能夠爭取溫和或中間選民支持的表現，川普很擅長鞏固共和黨人的支持，但在辯論中他必須提出更多關於未來的光明願景，而不僅是扮演一位暴躁的復仇者。
辯論會後留在大眾心中的往往是「小事」
《CNN》報導指出，比起實際政策內容或意識形態的爭論，真正在辯論會後留在大眾心中的往往是一些「小事」，一些能夠展現候選人個性的瑣碎時刻，或者是一些金句與失態，像是老布希（George H. W. Bush）在1992年的美國總統大選辯論會上兩度看手錶，多年後人們已經忘記老布希當時的政策主張為何，但老布希沒耐心的形象卻仍然深入人心。
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