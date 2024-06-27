一圖看一週天氣！週末出遊「外出幾分鐘就不適」 午後雷雨轟不停
未來一週台灣的天氣就是「熱熱熱」！午後則伴隨雷陣雨的天氣型態，中央氣象署指出，近期台灣天氣都受到「太平洋高壓」勢力的消長主導，除了午後雷雨外，其他時間都是較穩定的天氣，最需要注意的仍是各地容易出現的高溫，白天出現攝氏37、38度的最高溫將成常態。
記者張志浩／綜合報導
首先針對令人難受的高溫，氣象署預報員林伯東表示，未來一週台灣各地夜晚低溫在攝氏26度以上，白天高溫則普遍達攝氏33至34度以上，尤其是特今（27）日太平洋高壓勢力很強，西半部容易出現攝氏36度高溫，南部內陸有機會出現攝氏37度以上，高雄旗津在上午11時30分已經有攝氏37.8的氣溫。
明日至下週一（6/28至7/1），太平洋高壓會稍微減弱，屆時各地高溫會略降攝氏1至2度，不過感受還是很悶熱，外出幾分鐘就會感到不適，下週二、下週三（7/2、7/3）各地出現攝氏36度以上高溫的機率降低，但悶熱的環境仍要提醒民眾防範中暑、熱傷害的情況。
降雨部分，全台還是最需留意「午後雷雨」，尤其在山區特別明顯，未來幾天吹東南風、南風到西南風，且太平洋高壓稍微減弱的情況下，預估中部以北明天至下週一，都容易出現午後雷陣雨，包括宜蘭、花蓮會有雷雨。
今天的午後降雨，則是集中在山區、近山區平地，林伯東說明，午後雷雨的特性就是「雨比較急、瞬間雨勢大、晚上就會消失」，所以民眾務必攜帶雨具出門，遇上大雨時也可以尋找停靠站，等待雨勢過去，以免在幾秒內就淋成落湯雞。
此外，目前中國華中到日本有鋒面影響，菲律賓附近海面則有熱帶雲系發展，中間的台灣受到太平洋高壓影響，上空沒有較明顯雲層，各地天氣晴朗無雲，南邊的有熱帶擾動發展條件不佳，未來1週增強有限，成為熱帶性低氣壓或颱風的機率都偏低。