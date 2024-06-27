最新民族認同民調出爐！自認「台灣人也是中國人」跌破一成

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與最近一次調查相比，也就是2024年1月，可以發現台灣人民族認同模式沒有基本的變化，整體而言相當穩定。具體地講，台灣人認同略微上揚0.8個百分點，雙重認同者（既是台灣人也是中國人）下滑2.1個百分點，中國人認同下滑0.6個百分點。
台灣民意基金會指出，在20歲以上台灣人中，58%有強烈台灣認同，18.8%有輕度台灣認同，9.5%有雙重認同，3.7%有輕度中國認同，2.9%有強烈中國認同。換句話說，在今日台灣，有五成八的人有強烈台灣認同，但有強烈中國認同的人不到百分之三，形成強烈的對比。
此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2024年6月11至13日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。