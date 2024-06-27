越南國際旅客量激增！穩居東協前三名 兩大缺點恐成絆腳石
越南觀光業於近期復甦，越南今年第1季入境旅客人數於東協國家排名第3，今年1800萬旅次到訪有望達標。不過專家也說仍有兩大缺點恐成絆腳石，即簽證複雜和服務業缺乏高品質人力問題若未解決，明年2500萬至2800萬旅次入境目標很可能無法實現。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南旅遊諮詢委員會（Vietnam Tourism Advisory Board）祕書長黃仁正（Hoang Nhan Chinh）說，旅遊業從今年1月到5月入境國際旅客平均成長率已看到「非常正面」的訊號，政府有達標的信心，「明年2500萬至2800萬旅次入境的目標，反映了旅遊產業的決心、與泰國等領先國家一較長短的企圖心」。
豪華郵輪行程業者Lux Group執行長范河（Pham Ha）則指出，越南觀光旅遊現存重大問題必須趕緊解決，例如簽證政策與流程繁瑣低效、服務業缺乏高品質人力，這對於實現2800萬國際觀光旅次的「崇高目標」可謂重大挑戰。
業界分析人士表示，2500萬至2800萬遊客若來自富裕高消費市場，將有助於增加旅遊業收入，倘若國際客源經由廉價行程引入、不願花大錢購物消費，這個旅次目標不會帶來預期效益。
除此之外，越南的簽證問題複雜，目前僅對25國的觀光客提供免簽。相較之下，162國旅客可免簽入境馬來西亞、新加坡，菲律賓則供157國免簽，泰國也有93國、日本則有68國，南韓66國。專家建議越南把免簽名單擴大到所有歐盟國家與中國、印度、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國，有望促進更多遊客前來旅遊的意願。