灰狼Dillingham稱球隊今年應該拿冠軍！發豪語：得到我能提升戰力
NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，聖安東尼奧馬刺在首輪第8順位選進來自塔基大學的Robert Dillingham，並隨即將他將交易至明尼蘇達灰狼，換取2031年灰狼無保護首輪和2030年受保護的選秀互換權。在得知自己被交易至灰狼後，Dillingham在選秀會現場接受採訪時則表示，「灰狼今年真的很強，應該要拿下冠軍，加上我將是對球隊戰力的額外提升。」Dillingham也被Jamal Crawford欽點，直言他將成為NBA前10名運球最強球員。
記者吳政紘/綜合報導
Dillingham大一賽季結束 隨即投身NBA選秀
Dillingham在打完大一球季後，就決定投身NBA選秀，本賽季他在肯塔基大學留下場均15.2分、2.9籃板、3.0助攻、1抄截數據，Dillingham有著相當不錯的爆發力，結合變化多樣的運球、在華麗運球的同時保有傳球能力，以及出色的跳投能力，加上穩定的後撤步三分，讓他成為NCAA上賽季最難守的球員之一。同時Dillingham的打球風格秀味十足，成為2024梯次最具個人風格的新秀之一。
Crawford給予高度讚賞 稱他運球能力相當出色
以華麗運球聞名的前NBA最佳第六人Jamal Crawford，在選秀前表示，當Dillingham進入聯盟後，他將成為整個NBA中前10名運球最強的球員。
但Dillingham缺點在於身高和防守，191公分的他在大學時期並沒有展現出過多的防守技巧，進入NBA後防守將成為他最大的課題，而外媒給他的選秀模板是Collin Sexton和Darius Garland。