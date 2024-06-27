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農業移工「1.2萬人」年底將用罄　農業部要再爭取8000人

▲今（27）日農業部長陳駿季表示，將會向勞動部爭取8000人銜接。（圖／記者許若茵攝）
▲今（27）日農業部長陳駿季表示，將會向勞動部爭取8000人銜接。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

農村人口老化缺乏勞動力，為解農業缺工問題，農業部先前開放引進農業外籍移工1.2萬人，填補基礎農業人力缺口，但根據農業部報告，預估1.2萬名員額就會全數用罄。今（27）日農業部長陳駿季表示，將會向勞動部爭取8000人銜接。

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農業部指出，當前農業發展面臨農村人口老化，農業以小農居多，經營方式偏重勞力密集性，以及農業工作環境條件不舒適，使非農二代或未有農業領域工作經驗者不易入農，從而產生農業勞動力缺乏等諸多挑戰。

依行政院主計總處統計，112年我國農林漁牧業就業人口計50.9萬人，較111年減少2.1萬人，較108年減少5.0萬人，呈逐年遞減之勢；續觀察年齡分布情形，近5年農業人口皆以45至64歲(占比逾5成)最高，25至44歲(占比約2成3)次之，65歲及以上占比則約2成，顯示農業人口逾半數為中高齡者，且呈高齡化之勢。

為緩解農業缺工問題，農業部108年起以「補充性原則」向勞動部爭取開放引進農業外籍移工，並採限量及限制工作類別模式，初期試辦開放800人，
以外展農務及乳牛飼育工作先行試辦，期在產業轉型升級過程中，透過外國人力的補充以維繫農產業營運。

109年農業移工擴大試辦2400人，並增加可從事之工作類別，包含農糧（蘭花、食用菇蕈、蔬菜）、畜牧及養殖漁業工作。111年本部考量產業經營運用農業外籍移工之必要性，並觀察農業移工申請流程及聘僱管理模式已臻於成熟，故將原本試辦階段逐步發展為正式引進，人數增加至6000人。

112年為符合農民實務需求，本部向勞動部提案建議調整農業移工政策，勞動部於112年6月中旬修法公告，農業移工員額配合本部需求增加至1.2萬人，小型農場本國員工與外籍移工核配比率，由35%提高為本外勞比1：1。另新增花卉、種苗、果樹、雜糧、特作、設施農業及林業，並調降蔬菜
申請門檻，以適度補充農業基礎人力。

截至113年5月底止，農業外籍移工累計核定6,491件，經勞動部核定實際引進人數為8,505人，開放員額1.2萬人中，已引進人數占逾7成，另觀察農業移工引進速度，受疫情影響，110年至111年下旬引進速度較為緩慢，112年6月起，因農業移工大幅放寬雇主資格，包含新增作物、提高核配比等，引進人數明顯增加，初步估計，至113年年底1.2萬名移工員額將全數用罄。

陳駿季今表示，會再向勞動部爭取8000人，讓員額達到2萬名，希望年底前可以銜接，並將推動外籍移工跨區調派試辦計畫。

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