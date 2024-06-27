韓國YTR家中身亡！「被老公逼拍多人片」細節曝　靠成人平台賺錢

吳謹言被拍到「死亡角度」！真實身材粉絲驚：從修圖軟體裡走出來

▲吳謹言因《墨雨雲間》再度走紅，在機場被粉絲捕獲，姣好身材不怕「死亡角度」拍攝。（圖／翻攝自微博）
▲吳謹言因《墨雨雲間》再度走紅，在機場被粉絲捕獲，姣好身材不怕「死亡角度」拍攝。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

大陸女星吳謹言因演出《延禧攻略》、《墨雨雲間》走紅，尤其在《墨雨雲間》中，和相差11歲的師弟王星越譜出戀曲，卻絲毫看不出年齡差距，劇中吳謹言飾演薛芳菲，王星越飾演蕭蘅，粉絲還替兩人命名為「菲常蕭張CP」，近來有粉絲在機場捕捉到吳謹言，只見她穿著白色背心，戴著帽子和口罩，親切地與鏡頭互動，而零修圖的身材也讓粉絲大讚，「根本是從修圖軟體裡走出來的！」

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吳謹言因戲爆紅，工作滿檔，有粉絲捕捉到她現身機場，只見她穿著白色背心，帶著帽子綁起小包頭，鏡頭從下往上拍，她也絲毫不閃躲，直直地朝鏡頭走去，雖然戴著口罩，但看得出她心情不錯，轉身後還比了愛心，而她的纖細身材再度受到討論，尤其是許多女性夢寐以求的直角肩，讓許多人驚呼，「姐姐身材太好了」、「這肩膀太好看了，簡簡單單的美」、「行走的仙氣發電站」。

▲吳謹言轉身舉起手，背後肌肉成為亮點。（圖／翻攝自微博）
▲吳謹言轉身舉起手，背後肌肉成為亮點。（圖／翻攝自微博）
吳謹言2018年因宮鬥劇《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，但後來的幾部戲都沒受到討論，近期她和《延禧攻略》製作人于正合作復仇劇《墨雨雲間》，台詞「如果這是天命，我非要逆天而行」讓她找回「復仇女王」的地位，劇中一幕她在琴藝比拚中，彈到手指流血，眼眶也布滿血絲，堅決的眼神讓觀眾驚呼，「魏瓔珞回來了！」而她和王星越的CP感十足，即便戲已經播完，仍有討論度。

▲由吳謹言擔綱女主角的《墨雨雲間》近期成為話題，吳謹言在劇中死裡逃生，以新身分展開復仇，讓粉絲大讚是今年必看的爽劇。（圖／官方微博）
▲由吳謹言擔綱女主角的《墨雨雲間》近期成為話題，吳謹言在劇中死裡逃生，以新身分展開復仇，讓粉絲大讚是今年必看的爽劇。（圖／官方微博）

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