日本名古屋餐廳通用「神奇算數法」！由來曝光暖哭全場：超棒文化
日本名古屋具有豐富的歷史古蹟及現代建築，新舊結合的風情吸引大量觀光客造訪。然而不少外地人都對名古屋當地餐廳特有的「名古屋算」感到困惑不已，許多餐廳都標明若點1.2倍的餐點，將會得到比實際更多的份量，而這個做法已經在名古屋行之有年，也是不少店家與當地人的默契與共識，背後由來更是令人感到溫暖不已。
記者賴禹妡／綜合報導
日本社群網站上近日正在熱烈討論一個議題，與名古屋當地餐廳特殊的數學邏輯有關。只見一名網友曬出名古屋一間義大利麵餐廳的價目表，上頭標明1份餐點份量為220公克，但若點1.2倍份量的餐點，就會得到330公克的義大利麵，看似毫無章法的算術邏輯，雖然與正常數學不同，在名古屋卻是像九九乘法表一般通俗的常識。
許多非當地人的網友及外地遊客都非常困惑，還有人直呼「這讓小學生看到絕對會整個錯亂。」但據日媒《おたくま経済新聞》訪問當地廚師，對方表示「名古屋算」已經流傳許久，他7、8年前來名古屋是第一次聽到，當時也覺得怪怪的，但後來就習以為常了，反而是每次遇到外地來的朋友，又會覺得「名古屋算」邏輯確實有點怪。
該間義大利麵餐廳「ヨコイ」店家受訪則透露，「名古屋算」其實是過去一名經營餐廳的前輩所發明，在當地已經行之有年，背後目的其實是希望顧客能填飽肚子，店家也願意為此提供這個特別的餐點份量算法，其實是非常溫暖的初衷。也建議之後到名古屋的遊客進入餐廳時，記得注意店家是否採用「名古屋算」方式，才不會意外獲得超大份餐點把肚子撐爆。