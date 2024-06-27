內湖寵物店老闆身亡！巴毛律師曝「人性黑暗面」：2樓你會有報應

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對此，陳宇安稍早也發文表示，「過世的老闆是我的朋友，在這邊提醒大家不要像他一樣太相信人性傻傻幫人修陽台，一定要白紙黑字寫下條件，不然你相信他是好人，人家根本不留活路給你。」
直到今天早上，巴毛律師透過新聞才得知好友離世的消息，也不捨表示：「小黨一路好走，至於二樓的，你自然會有報應。」不少民眾看完後，也相當感慨 「我也認識老闆，我們醫院之前有狀況時他也都有幫我們加油打氣，前兩週還說好要一起互相幫忙的」、 「現在的社會白紙黑字才是保全自己的方式」、 「真的不相信人性了」。
寵物店老闆養女發聲！絕不向二樓妥協
憾事發生後，毛絨絨寵物美容老闆的大女兒doris也在社群平台threads上發聲，她表示雖然老闆是養父而非生父，但平時相當照顧她們四姊妹，同時也提到爸爸深受長期慢性病困擾，再加上半年無法合法營業的經濟壓力，最終在6月25日輕生。
女兒也表示，「因為沒辦法合法營業半年了，生活開銷也入不敷出，樓上的同意書，也找不到人簽，所以我們決定在休息一個禮拜後繼續營業，絕不向二樓妥協。」
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