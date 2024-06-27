新北男持鐵條毆打浪浪！騎士「看不下去」制止 動保處開罰1.5萬
今年5月間，新北市樹林區中正路一處加油站附近，一名40多歲的林姓男子，手持鐵條用力毆打一隻黑色浪浪，整個過程長達10多分鐘，黑色浪浪不斷發出哀號，仍被林男一路追打，路過停等紅燈的機車騎士看不下去，急忙出面上前制止，有愛心人士連忙將浪浪送醫救治。新北動保處獲報，林男聲稱因遭黑狗咬2次才憤而動手，被依動保法開罰1.5萬。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事件發生在5月2日晚間，林男手持鐵條毆打黑色浪浪，狗狗痛到不斷哀嚎，還一路被林男追打，就連停等紅燈的機車騎士都看不下去，上前制止林男行為，動保處獲報派員到場，浪浪已被愛心人士帶去醫院救治。
警方調閱監視器，循線鎖定林男身分，約談到案說明，林男供稱因遭咬2次，才會憤而痛手毆打浪浪。林男被動保處依違反《動物保護法》第6條，開罰1萬5000元，被救治的浪浪接受治療後，動物醫院表示，所幸未傷到骨頭，目前精神食慾良好，但後肢仍稍顯無力，且狗齡較大，幸好有愛心人士願意收養，給浪浪一個溫暖的家。
對此，新北市動保處呼籲，不得隨意攻擊流浪動物，如果故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。
※【NOWnews 今日新聞
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