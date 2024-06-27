罷免戰恐衝擊民眾黨？黃暐瀚預言「激烈慘況」：只剩下藍綠對決
日前國會改革覆議案表決，立法院外同時間上演「青鳥vs.藍鷹」對決戰，現場兩邊陣營更頻頻喊出，下一步就是要罷免立委。對此，資深媒體人黃暐瀚在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，罷免戰到最後會呈現「藍綠高度對決」的情況，而民眾黨在此時很可能被邊緣化，「小草」很可能就會回歸「小綠」。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚表示，民眾黨主席柯文哲在2024總統大選時拿了369萬票，新北市長侯友宜拿400多萬，總統賴清德只拿558萬票；賴清德除了想連任外，還希望在下次選舉可以拿到過半票數，黃暐瀚認為，和在野黨和解會是最好的方法，但現在賴清德採取衝撞的方式。
黃暐瀚指出，現在重點在於，369萬的柯文哲支持者4年以後會如何變動？會有更多人支持，還是跑到綠營？青鳥行動的現場，有很多年輕人參與，甚至還有高中生，「這些人（高中生）還沒有投過票，下一次總統大選他們就要選了」，透過這樣的行動，藍綠高度對決，民眾黨就要殺出一條藍綠之外的第三條路。
黃暐瀚說，現在有很多年輕人覺得民眾黨怎麼變「小藍」了？怎麼跟國民黨一起在議場外排隊輪班？而罷免戰因為沒有民眾黨立委，所以呈現藍綠高度對決；而當民眾黨被打成「小藍」，甚至有很多年輕人也相信民眾黨就是小藍的時候，到了下一次總統大選，就會呈現藍綠兩大黨對決，民眾黨可能就會被認為跟國民黨是一起的，之去了自己的獨特性後，選票就不會有369萬了，只剩下藍綠對決。