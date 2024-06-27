熱傷害就醫563人次超越去年同期 遇到「3症狀」迅速降溫補充水分
端午節過後，氣溫不斷向上攀升，也讓不少民眾因熱傷害就醫，根據衛福部公布資料顯示，截至6/26以前，熱傷害就診總計563人次，超越去（2023）年同期。衛福部國健署提醒，除了謹記「涼、補、心」口訣，保持清爽、補充水分、隨時留心，預防熱傷害外，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等3種症狀，務必迅速設法保持涼爽降低體溫，飲用少許加鹽冷開水或電解質飲料。
記者魏妤庭／台北報導
氣象署指出，今（27）日白天東半部高溫32到34度，西半部普遍可以到36度左右，局部近山區或是河谷區，大台北盆地等，甚至可能達到37度高溫，高屏地區37度高溫範圍較為廣泛，天氣炎熱，外出活動需留意防曬並補充水分，以防熱傷害。
衛福部國健署表示，高溫濕熱環境下，水分補充不足，加上人體水分流失，就可能引發脫水或熱傷害，提醒嬰幼兒、長者、戶外工作者、患有慢性疾病者等族群，千萬要穿著涼爽衣服材質，待在通風處，每工作一段時間適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量冰水，以及時時注意自身身體狀況。
衛福部國健署提醒，應避免在上午10點到下午2點間外出，若必須外出，建議行走於陰涼處，注意防曬措施，倘若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，務必迅速降低體溫，飲用加入少許鹽的冷開水，或是電解質飲料，若體溫持續上升，有嘔吐、意識持續不清，立即就醫或協助打119轉送到醫院。