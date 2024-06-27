名家論壇》邱師儀／台灣聯合中國內部勢力拉下習近平？

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畫面一轉，另一個我認識從廣東嫁來美國已經廿多年的大媽，在洛杉磯開民宿，她跟我說她們在洛杉磯的華人社群都認為，習近平是一定會在2027年「拿下」台灣的，但她說是「軟性」的拿下，不會動武的。因為拿不下來難看。這點跟開車的上海小哥看法一模一樣，他連同山東小哥都認為現在的解放軍腐敗成那個樣子，然後中國年輕人躺平成那樣，解放軍實在是沒能耐打台灣。廣東大媽說的軟性，大概就是用金錢利誘台商、台生與還必須要靠中國過日子的台灣藝人的這類族群。我發現旅美第一代中國人在看輿情的時候，通常不太會參考民調，這一點台灣普羅大眾好一點，畢竟台灣選舉久了，民調定期放，大家多少有點概念。從政大選研的長期調查，我嘗試跟他們說台灣人過六成的認同只認為自己是台灣人，認為自己是純粹中國人的不到3%。所以用什麼只要承認自己是中國人就略施小惠之類的，其實效果很有限，而且中共早就在做了。但廣東大媽堅持習一定會在2027年軟性拿下台灣。
最妙的是在大洛杉磯地區這裡，只要有拿到美國公民身分的中國移民第一代，雖然不具有樣本代表性，但我問到不少都是從2020年以來就堅決投給川普的支持者。有一部分原因是因為他們是上教會的，另一個原因我覺得最妙，是這些中國人認為嚴打防範更多非法移入美國的中國人，是美國行政部門的當務之急。這個街邊的情況似乎與拉丁裔歸化為美國籍的拉美人，還是會為了後面的拉美非法移民講話求情的態勢不太一樣，不過這也需要進一步科學民調佐證就是了。
簡單講，從我2001年到美國留學開始，這廿多年來進進出出美國，只要遇到中國人，不管是否主張「台灣是中國的一部分」，大多都會說前面提及的第三種語言。當然有時候為了面子，不會在不友善的台灣人面前罵自己的祖國。但一旦熟了之後，聽者多少就會感受到他們很清楚中國這一套帝制不是給人過的，尤其是小老百姓。民主制度本來就不是專屬於西方的產物，華人社會尤其台灣也還是可以把民主實踐的很好。民主雖然不完美，卻是人不用被關在狗籠裡、一種順乎人性的生活方式。從這個觀點來看，很多的小粉紅只是在牆內被洗腦洗笨了，不是真的壞人。這些粉紅只要有機會到正常民主國家透透氣，離開他們自信不足、東管西管的「習維尼」，國外住沒幾年他們就會是第三種語言。而且這是自然而然、不用逼迫的結果，我觀察過去來台求學的陸生也有類似現象。
車子到了住宿的地方，兩位小哥急忙下來幫我搬運行李，我祝福隔天就要飛上海的小哥一路順風，也希望他的兒子回去能夠銜接順利。我跟他們說如果中國絕大部分的民眾都是像他們這樣的開明派，那麼中國就有希望。他邊握手邊跟我說「肯定的」。我常說天佑美國，但這次會講一句：天佑民主中國的誕生。
●作者：邱師儀／東海政治系教授
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