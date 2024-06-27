Bruno Mars高雄5萬張門票秒殺！主辦宣布加場 開賣時間、票價曝
美國樂壇巨星火星人布魯諾（Bruno Mars），日前宣布將在9月8日於高雄世運主場館演出《Bruno Mars Live in Kaohsiung》，今（27）日開放理想國（Live Nation Taiwan）會員預售，5萬張門票隨即銷售一空！主辦單位理想國稍早再宣布好消息，9月7日加開一場演出，明日上午10點開賣，票價從2800元至9000元不等。
記者黃雅琪／綜合報導
火星人布魯諾挾帶高人氣，日前宣布9月8日來台舉辦《Bruno Mars Live in Kaohsiung》演唱會，今日上午開賣預售門票，隨即搶購一空！主辦單位理想國緊急再宣布喜訊，加開一場演出時間為9月7日晚間7點，於高雄國家體育場 (世運主場館) 登場。
加開場次的票價以4種區域做區隔，「一般看台座位票券」售價分別為，新台幣2800、3300、3900、4900、5800元；「VIP看台座位」售價為新台幣9000元，包含5800元看台座位票券一張、專屬VIP周邊商品1份、VIP吊牌及掛繩、周邊商品優先購買權（限該場有販售周邊時）。
「搖滾站區」售價分別為，新台幣4800元（優先入場、無序號）、3800元（無序號）；「VIP搖滾站區」售價為新台幣8000元（優先入場，有序號），包含4800元搖滾站區票券一張、專屬VIP周邊商品1份、VIP吊牌及掛繩、周邊商品優先購買權（限該場有販售周邊時）。