遙控器藏「神級按鈕」！內行吹冷氣按它賺翻　台電認證：省超多錢

家樂福又見神級服務！她激讚「代煎牛排」還送蔬菜　免費時段曝光

▲一名女網友近日發文分享，她發現彰化家樂福竟有「代客現煎牛排」，且完全免費還附贈蔬菜，讓她直呼CP值超高。（示意圖／家樂福提供）
▲一名女網友近日發文分享，她發現彰化家樂福竟有「代客現煎牛排」，且完全免費還附贈蔬菜，讓她直呼CP值超高。（示意圖／家樂福提供）

記者賴禹妡／綜合報導

知名賣場家樂福日前才推出「代客烹煮泡麵」服務，讓許多民眾驚喜不已。沒想到有一名女網友近日發文分享，她發現彰化家樂福竟有「代客現煎牛排」，且完全免費還附贈蔬菜，讓她直呼CP值超高，大推這項隱藏服務：「現煎就是美味！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」中發文分享，表示逛家樂福總是驚喜不斷，她竟在彰化家樂福發現免費的「代客現煎牛排」服務，供應時間為上午11點至下午1點及下午5點至晚上7點

只見原PO曬出的照片中，剛煎好的牛排多汁軟嫩，一旁還附贈適量蔬菜，看起來十分可口，讓她狂讚：「現煎就是美味，這真的是下午茶逛餓了，還是午餐或晚餐加菜都不錯，沾點海鹽和黑胡椒，真的美味！」

▲（圖／翻攝自臉書）
▲原PO表示逛家樂福總是驚喜不斷，她竟在彰化家樂福發現免費的「代客現煎牛排」服務。（圖／翻攝自臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」）
不少網友看了也大推，「樹林家樂福也有，今天中午吃了無骨牛小排，CP值很高」、「讚耶，看起來好下酒」、「還有附蔬菜喔」。還有人分享部分分店有提供現炸的炸物，「我們這邊是炸物，點完現炸。」

家樂福限定門市推「代客料理」服務！泡麵、水餃專人烹煮

事實上，家樂福今年4月才宣布限定門市推出「代客料理」服務，只要購買不限品牌泡麵，加價30元即可享受專人現煮的泡麵餐點，還會免費加入雞蛋和當季鮮蔬；若是不喜歡泡麵的民眾，也可以購買水餃加價20元請專人幫忙烹煮。不過，目前代客料理服務只限「內湖店」與「彰化店」試營運中，未來會再拓大至全台量販分店，尚未等到這項服務的民眾也別灰心。

▲家樂福還有貼心代煮水餃服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元可享有代煮水餃服務。（圖／家樂福提供）
▲家樂福還有貼心代煮水餃服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元可享有代煮水餃服務。（圖／家樂福提供）

無人泡麵店最強對手出現！家樂福「神級服務」曝光　佛心價被讚爆

獨／蛋價狂跌！全聯、家樂福宣布「明起雞蛋降價」　好市多也回應

日本名古屋餐廳通用「神奇算數法」！由來曝光暖哭全場：超棒文化

元智大學生吃壽司郎「守宮放盤上」！畫面瘋傳眾噁翻　官方擬提告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生