家樂福又見神級服務！她激讚「代煎牛排」還送蔬菜 免費時段曝光
知名賣場家樂福日前才推出「代客烹煮泡麵」服務，讓許多民眾驚喜不已。沒想到有一名女網友近日發文分享，她發現彰化家樂福竟有「代客現煎牛排」，且完全免費還附贈蔬菜，讓她直呼CP值超高，大推這項隱藏服務：「現煎就是美味！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」中發文分享，表示逛家樂福總是驚喜不斷，她竟在彰化家樂福發現免費的「代客現煎牛排」服務，供應時間為上午11點至下午1點及下午5點至晚上7點。
只見原PO曬出的照片中，剛煎好的牛排多汁軟嫩，一旁還附贈適量蔬菜，看起來十分可口，讓她狂讚：「現煎就是美味，這真的是下午茶逛餓了，還是午餐或晚餐加菜都不錯，沾點海鹽和黑胡椒，真的美味！」
不少網友看了也大推，「樹林家樂福也有，今天中午吃了無骨牛小排，CP值很高」、「讚耶，看起來好下酒」、「還有附蔬菜喔」。還有人分享部分分店有提供現炸的炸物，「我們這邊是炸物，點完現炸。」
家樂福限定門市推「代客料理」服務！泡麵、水餃專人烹煮
事實上，家樂福今年4月才宣布限定門市推出「代客料理」服務，只要購買不限品牌泡麵，加價30元即可享受專人現煮的泡麵餐點，還會免費加入雞蛋和當季鮮蔬；若是不喜歡泡麵的民眾，也可以購買水餃加價20元請專人幫忙烹煮。不過，目前代客料理服務只限「內湖店」與「彰化店」試營運中，未來會再拓大至全台量販分店，尚未等到這項服務的民眾也別灰心。