統神與3位正妹直播主「體驗空中瑜伽」！他被纏住崩潰自嘲胖蝴蝶
實況主「亞洲統神」張嘉航挑戰自我極限，他在昨（26）日參與了17LIVE的特別節目，跟三位17LIVE直播主曼曼mmstyle、小c瓜俏喜、關關Debby一起去體驗空中瑜伽。統神在經過了一個小時的特訓之後，順利完成了他人生中第一個空中瑜伽坐姿蝴蝶式，還加碼完成一字馬劈腿，獲得現場瑜珈老師跟參賽主播與大批網友們的喝采。不過，統神在體驗高階的坐姿蝴蝶式時，一不小心把自己纏住，當場狂喊救命，逗笑現場所有人，他還自嘲是「胖蝴蝶」，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
在節目一開始，主持人小歐拉（17LIVE主播）說明進行的方式，會先分組，再由瑜珈老師Erica帶領四位來賓暖身，然後執行從初階到神級的四組空中瑜伽姿勢，並在節目最後選出MVP與老鼠屎。主播關關Debby跟統神分到同一組，她很開心可以跟統神一組，「因為從高中開始，就一直有關注統神」，甚至直言「統神就算是老鼠屎也沒關係」，願意跟他一起接受懲罰。
體重飆破120公斤的統神在體驗空中瑜伽之前，還自信表示：「16蹲都跳了，空中瑜伽沒在怕，反正就試試看。」沒想到，統神到了現場看到掛布後，一直狂問：「不會死吧？」他非常擔心空中瑜伽做到一半，整個人從上面掉下來摔傷。瑜珈老師便連忙安撫統神，並解釋空中瑜伽使用的掛布能支撐的重量上限是450公斤，統神聽完瞬間安心許多。
統神在做完暖身運動跟核心訓練後，露出疲憊的表情表示：「想回家了，最後一個核心訓練的暖身，太累了！」主持人不斷勸說，統神又繼續體驗各種空中瑜伽姿勢，包含初階的懸掛側飛式、中階的束腳後彎、高階的坐姿蝴蝶式（延伸至一字馬蝴蝶式），以及神級姿勢L型倒掛淚珠式。
經過一個小時的特訓後，統神順利完成他人生中第一個空中瑜伽坐姿蝴蝶式與一字馬蝴蝶式，而他在體驗高階的坐姿蝴蝶式時，還不小心把自己纏住，瘋狂喊叫救命，還自嘲自己是「胖蝴蝶」。
被主持人問及感想，統神則秒回：「現在是一隻想回家的胖蝴蝶。」不少網友看到節目後瘋狂留言表示，「統神請活下來」、「灰衣服的人掛在上面都不動超好笑」、「灰衣服在偷睡覺」、「怎麼會有一顆灰色的球」。也有網友替瑜珈掛布發聲，「聽到掛布在求救了」、「掛布看起來快不行了。」