新冠爆發！免費快篩劑「全台2千間診所發放一鍵看」 4大超商開賣
台灣新冠肺炎COVID-19疫情連5週上升，衛生福利部疾病管制署預估7月就會進入疫情高原期，並因應疫情，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩，今（27）日稍早疾管署已經公布診所名單，這次，主要是針對有相關症狀的病患或是親友，前往診所就醫時經醫師判斷快篩需求才會提供。此外，針對這波疫情，超商也準備再度開賣快篩，全家便利商店將於明（28）日開賣、萊爾富目前快篩試劑仍持續販售中，但各家門市貨量不同，還是要以門市為主。
記者周淑萍/綜合報導
疾管署統計，上週(6/18-6/24)新增817例COVID-19本土確定病例，較前一週(6/11-6/17)新增624例，上週新增40例死亡病例。國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。疾管署再次提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩，診所名單也已經公布在疾管署的官網上，民眾如果有需要可以前往查看。
4大超商快篩
7-ELEVEN：持續販售中。
全家：福爾威創家用檢測組(180元) 6月28日開賣 但實際要看各店有無進貨。
萊爾富：目前快篩試劑仍持續販售中，依各門市庫存為主，售完為止。
OKmart：消費者7/1（一）起於OKmart全台門市會員Line 群組提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入400元，平均單劑價為200元，採用會員預購。門市現貨販售以分店現況為主。
快期快篩不建議使用
但之前快篩試劑都已經過期了還能用嗎？中華民國基層藥師協會理事長沈采穎回應《NOWnews》表示，在美國的確有部分快篩在FDA的核准之下，可以延長6~10個月的使用期限，但不是每個品牌快篩試劑過期都可以使用，目前台灣的快篩試劑沒有食藥署的核准之下，過期快篩是不建議使用，容易出現偽陽偽陰性，準確性會受到影響。