「台版廣末涼子」回來了！江祖平暴瘦8公斤絕美近照曝光
46歲江祖平出道時有「台版廣末涼子」之稱，近來她回歸八點檔《願望》，和黃少祺飾演夫妻，她今（27）日出席卡司發布記者會，狀態絕佳，彷彿又回到剛出道時的少女感，江祖平透露，因為「老公」黃少祺身材是出了名的精壯，她也努力減肥，使用斷食法，笑說手抖了才想到要進食，成功從60公斤瘦到52公斤。
記者李欣容／台北報導
這次江祖平再次與黃少祺合作，兩人在劇中貌合神離，江祖平說，「我不怕，因為我有小王。」而這次為了演貴婦，自添不少行頭，買了兩個小香包，鞋子看到適合就包色，江祖平這次又再度演媽媽，華千涵與李家慶飾演她的小孩，她開玩笑說，「我都說華千涵是領養的。」
已經兩年多沒接八點戲劇，為了這次回歸，江祖平說她努力減肥，168控制飲食，從60瘦到52公斤狀態絕佳，她表示有時太累就會血糖低、想乾嘔，所以包包都會準備糖，現在也會喝點含糖飲料補充糖分，笑說身材維持當然非常重要，「因為我對上的是黃少祺，他是雕塑人。」聊到感情狀態，江祖平坦言目前單身，而飾演陳冠霖妻子的廖苡喬則在逼問下坦承有約會對象，對方是圈外人，認識半年，「我們是在朋友的店裡面認識的，第一次吃飯時就聊了5、6個小時。」目前還在認識階段。
廖苡喬和江祖平在劇中見面就打，因為劇中驕傲的江祖平從讀書時期就瞧不起廖苡喬，因為廖苡喬爸爸是江祖平家中司機的女兒，於是處處挑釁，廖苡喬笑說江祖平在劇中就是戰鬥機，也是她的武術指導，因為每次兩人拍「打戲」，兩人都會討論怎樣才不會傷害到對方，江祖平笑說，「太傷體力，所以我寧願拍哭戲，也不願打架。」