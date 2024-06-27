「于北辰這回慘了！」　邱毅曝至少得罪6種人「被推到罷免門口」

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邱毅說，這回于北辰想得到賴清德青睞，所以積極求表現，又鬧出新笑話了，他見賴清德為國會改革五法向大法官提釋憲，為表現擁戴之意，竟比喻成「廟公在宮廟解韱」，這一來他把很多人都得罪了。
邱毅提到，于北辰這一令人噴飯的不倫不類比喻，精算了一下，他至少得罪六種人，第一，得罪大法官，于北辰把大法官講成解韱的廟公，他想大法官應該很不愉快吧；第二，是得罪司法界人士，所以司法界已怒吼要推動罷免于；第三是得罪尊重憲法的台灣人民，把憲法比喻成韱詩，怪不得于北辰從不把憲法當一回事。
邱毅接續說，第四是得罪軍人，于北辰軍人出身，還混到少將，于難道不知道軍人應遵憲守法嗎？于北辰被稱為「軍人之恥」，就是他把軍人的格搞low了。
再來，邱毅說，是得罪賴清德，于北辰把大法官釋憲比喻成廟公解韱詩，那豈不是把提出釋憲的賴清德類比成到廟𥚃求韱的信徒？最後是得罪行政院、監察院，立法院民進黨團，他們呼應賴清德，也都向大法官提釋憲，還號稱「四箭齊發」，「這回于北辰可是把馬屁拍到馬腿上了」。
邱毅提到，賴清德的真正核心嫡系、民進黨立委沈伯洋，最近才把宮廟廟公列入第五縱隊的高危險群，懷疑他們是中共同路人，有為中共進行認知作戰之嫌，現在于北辰又把大法官比喻成宮廟廟公，把賴清德比喻成到宮廟求韱的信徒，「于北辰這回慘了，得罪了大部分台灣人，直接被推到罷免的門口，不過話說回來，給厚顏無恥的人重重教訓，也算是大快人心吧！」