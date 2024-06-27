新冠、流感疫情燒！北市Novavax疫苗剩750劑 估最快「本周打完」
近來新冠疫情、流感疫情升溫，疾管署呼籲民眾接種疫苗增加防護力，北市衛生局表示，目前北市Novavax疫苗僅剩下750劑，最快將在本周打完；另近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢且處流行期，流感重症病例數及流感住院人次仍多，疾管署已於26日起至7月31日止再次擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施。
記者林莞茜／綜合報導
根據疾管署統計，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑。北市衛生局提醒，北市Novavax XBB疫苗庫存僅約750劑，疫苗用罄後，將持續提供莫德納XBB疫苗接種服務。疾管署進一步說明，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。另疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，惟目前研究顯示尚未增加疾病嚴重度，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測病毒，已核准抗病毒藥物亦持續有效。美國CDC評估接種XBB疫苗於青壯年與高齡者，皆具有效疫苗保護力，建議高風險者補接種疫苗，以得到更佳的保護力。
疾管署再次提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12週(84天)則可再接種第2劑以增進保護力，不僅保護自己也保護家人之健康。接種院所資訊可至疾管署官網「新冠/肺鏈疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )查閱。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。