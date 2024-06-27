內湖寵物店2樓施工方道歉了！不清楚糾紛細節：發生憾事非常自責

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之後2樓屋主開出條件，要寵物店出資修補他家陽台的破洞，才願意簽同意書，老闆隨即答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，長達半年無法合法開業，也讓老闆一家經濟陷入困頓，他在5月11日曾一度情緒崩潰，在街頭上怒吼，驚動警方到場。
直到昨（26）日憾事發生了，輿論大爆發，也讓二樓屋主在5月中旬請施工方代發的聲明文再度被發翻出，二樓住戶指控一樓住戶所述的內容諸多不實，他們「從來沒有以同意簽署同意書作為條件，藉此要求李小姐幫忙施作側牆縫隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程，以上修缮工程都是2樓住戶自行出資請蜘蛛人吊掛進行」。
當時「外牆工程」施工方也力挺2樓住戶，稱「這新聞中的業主(寵物店老闆)怎麼我都不認識呢？十幾萬，我怎麼沒有收到呢？」並表示是二樓住戶透過朋友找他們施作工程，與一樓無關，且照片、匯款紀錄他們都有保留。
怎料相隔一個月後，寵物店老闆發生了憾事，施工方今（27）日下午發出道歉文，並解釋「當初是二樓屋主找他估價施作，錢也是二樓屋主出的，所以當二樓屋主傳影片給他們後，就有請他幫忙證明和說明。」
施工方坦言，「一樓的問題在我施作期間根本不了解，我也是聽二樓屋主說她們也不敢回家，才幫她們母女倆發聲明說明二樓外牆防水工程確實是我施作，另外二樓與一樓的糾紛我確實是也不知道，對不起是我思慮不週。」
施工方最後也再度道歉，「希望二樓屋主能自己出面說明解釋清楚事情緣由，對不起造成大家不高興，一樓發生憾事我也非常自責，應該當初如果是幫忙居中協調看看才對，非常抱歉」。