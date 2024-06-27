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內湖寵物店2樓施工方道歉了！不清楚糾紛細節：發生憾事非常自責

▲昨（26）日台北市內湖區星雲街一間尚未開業寵物店，47歲老闆黨姓男子被發現在店內失去生命跡象。（圖／警方提供）
▲昨（26）日台北市內湖區星雲街一間尚未開業寵物店，47歲老闆黨姓男子被發現在店內失去生命跡象。（圖／警方提供）

家庭消費中心/綜合報導

台北市內湖區星雲街昨（26）日發生憾事，一樓寵物店老闆砸下5百萬裝潢後，還出資幫2樓修繕陽台，怎料樓上屋主後續卻失聯，導致遲遲拿不到營業登記，長達半年無法合法開業，最終走上絕路。而在5月中旬曾替2樓屋主發出聲明的工程方，也發出最新聲明道歉，坦言 「不清楚糾紛內容」。

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內湖寵物店47歲黨姓老闆，因為相當熱愛寵物，因此砸了500萬元裝修店面，但因為法規問題，寵物寄養美容業若在住宅區，開業須得到整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營。老闆過去也陸續拜訪住戶，並一一取得鄰居同意，但2樓屋主遲遲未同意。

之後2樓屋主開出條件，要寵物店出資修補他家陽台的破洞，才願意簽同意書，老闆隨即答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，長達半年無法合法開業，也讓老闆一家經濟陷入困頓，他在5月11日曾一度情緒崩潰，在街頭上怒吼，驚動警方到場。

▲2樓住戶曾在5月中旬，請工程方代發聲明。（圖／翻攝threads）
▲2樓住戶曾在5月中旬，請工程方代發聲明。（圖／翻攝threads）
直到昨（26）日憾事發生了，輿論大爆發，也讓二樓屋主在5月中旬請施工方代發的聲明文再度被發翻出，二樓住戶指控一樓住戶所述的內容諸多不實，他們「從來沒有以同意簽署同意書作為條件，藉此要求李小姐幫忙施作側牆縫隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程，以上修缮工程都是2樓住戶自行出資請蜘蛛人吊掛進行」。

當時「外牆工程」施工方也力挺2樓住戶，稱「這新聞中的業主(寵物店老闆)怎麼我都不認識呢？十幾萬，我怎麼沒有收到呢？」並表示是二樓住戶透過朋友找他們施作工程，與一樓無關，且照片、匯款紀錄他們都有保留。

怎料相隔一個月後，寵物店老闆發生了憾事，施工方今（27）日下午發出道歉文，並解釋「當初是二樓屋主找他估價施作，錢也是二樓屋主出的，所以當二樓屋主傳影片給他們後，就有請他幫忙證明和說明。」

▲外牆施工方在5月曾代替2樓住戶發聲，今（27）日則發出道歉聲明。（圖／翻攝threads）
▲2樓外牆施工方今（27）日發出道歉聲明。（圖／翻攝threads）
施工方坦言，「一樓的問題在我施作期間根本不了解，我也是聽二樓屋主說她們也不敢回家，才幫她們母女倆發聲明說明二樓外牆防水工程確實是我施作，另外二樓與一樓的糾紛我確實是也不知道，對不起是我思慮不週。」

施工方最後也再度道歉，「希望二樓屋主能自己出面說明解釋清楚事情緣由，對不起造成大家不高興，一樓發生憾事我也非常自責，應該當初如果是幫忙居中協調看看才對，非常抱歉」。
 

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