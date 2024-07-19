搬家工好疲勞！腰痛、食慾不振？醫：靠行氣散從氣血及脾胃下手
一名30多歲的搬家工，因為長時間的疲勞、搬運重物，導致長期腰背痛，進而引發食慾不振，長久下來不僅體重急遽下降，整個人氣色也變差很多，看起來無精打采，經家人帶去中醫診所求診後，才發現是勞力過度引發的氣血不順、食慾不振。
生活中心/綜合報導
頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰分析，從事負重工作的勞動人口，常見這樣的病兆，主因都是因為長時間的疲勞、搬運重物，因為這類的工作型態，如果沒有強健的體魄，或是搬重物時姿勢不良的話，長期下來都很容易造成身體「內傷」、疼痛、骨節發炎等，而身體容易發炎，還會進一步影響到腸胃，讓腸胃功能運化失調，運化機能出現障礙，也就是為什麼這位搬家工，越搬重物，體重卻越下降。
周宗翰醫師解釋，引起這樣的現象是因為氣血跟脾胃影響，所以除了適當休息之外，透過治療內傷、疼痛的行氣散這類傷藥輔助也是必然，像是氣血瘀滯，就需要紅花、三七、鬱金、陳皮、丁香、香附等中藥材，來幫助活血行氣，另外，還可以透過行氣散中常見的冰片、骨碎補、沒藥等，可以幫助消腫、止痛，改善身體發炎狀況，木香則是可以幫助通行脾胃滯氣，幫助身體行氣止痛。
另外，周宗翰醫師也提醒，從事負重工作的民眾，像是搬家工，很容易因為姿勢不正確，有椎間盤突出等問題，想要根除問題，就該從作息、姿勢改善，搭配像是行氣散等行氣活血的傷藥輔助，如果真的有嚴重的不適感，也應該立即就醫，千萬不要讓這些身體警訊累積變成舊疾。