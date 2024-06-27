多元事業齊發威！雲豹能源召開股東常會 配發現金股利每股6.1元
多元事業齊發威！雲豹能源今（27）日召開股東常會，會中承認2023年營業報告書、財務報告書、盈餘分派案。2023年合併營收達67.83億元，年增7.7%，創下歷史新高紀錄。合併稅後淨利為10.16億元，年增115.7%，每股盈餘8.77元。同時，會中通過每股6.1元現金股利，高達7成盈餘配發率回饋股東支持。
記者魏妤庭／台北報導
雲豹能源今日召開股東常會，除了公布去年合併營收67.83億元，年增7.7%，創歷史新高。合併稅後淨利為10.16億元，年增115.7%，每股盈餘8.77元，並通過每股6.1元現金股利外，也同步公布今年5月營收2.57億元、年增59.4%。稅前虧損1700萬元，歸屬母公司業主虧損1000萬元，每股虧損0.08元。
雲豹能源總經理趙書閔表示，集團旗下事業體獲利穩健，惟今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程正開始執行，支出相關費用，使得5月單月為微幅淨損。
趙書閔進一步表示，下半年太陽光電與儲能部分，新案件陸續開工、已完工案場進入營運階段，加上集團持續多元佈局，將展現正面營收量能，展望未來在「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟多樣化佈局」、「擴展海外市場」三箭齊發下，持續強化全方位事業發展、放大營收動能。
※【NOWnews 今日新聞
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